EUR/HUF386,1 -0,08% USD/HUF328,62 +0,13% GBP/HUF442,48 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,43 +0,03% RON/HUF75,79 -0,06% CZK/HUF15,94 +0,12%
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
HUN-REN
tömeges halpusztulás
HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Balaton
klímaváltozás

Súlyos a helyzet a Balatonnál, tömegével pusztulnak az őshonos halak: az alacsony vízállást okolják - most kiderült, sokkal nagyobb a baj

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a problémát komplex, rendszerszintű megoldásokkal lehet csak kezelni. A Balaton déli partján a téli halpusztulások nem elszigetelt események, hanem a klímaváltozás és az intenzív partmenti beépítések együttes következményei.
VG
2025.12.30, 19:32
Frissítve: 2025.12.30, 19:55

Rendszerszintű problémára figyelmeztetnek a HUN-REN balatoni kutatói a téli halpusztulások kapcsán: a partmenti beépítések és a klímaváltozás egyre súlyosabb oxigénhiányt okoz a magyar tengeren, és akár a tó teljes ökoszisztémája összedőlhet, ha nem érkezik sürgős megoldás a problémákra.

téli halpusztulás
A Balaton déli partján a téli halpusztulások nem elszigetelt események, hanem a klímaváltozás és az intenzív partmenti beépítések együttes következményei / Fotó: Vasvári Tamás

Ahogy beköszönt a tél, újra előtérbe kerülnek a Balaton déli partján tapasztalható téli halpusztulások a kikötők környékén. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a jelenség nem egy-egy kikötőre vagy beruházásra korlátozódik, hanem egy komplex, rendszerszintű ökológiai probléma eredménye, amelyet a klímaváltozás és az elmúlt évek intenzív partmenti beépítései egyaránt előidéznek.

Egyre több oka van a téli halpusztulásnak

A klímaváltozás hatására a Balaton telei egyre gyakrabban jégmentesek, miközben a tó továbbra is sekély és szélnek kitett marad. A nyílt vízen erős hullámzás és folyamatos vízmozgás jellemző, ami a téli időszakban alig táplálkozó halak számára jelentős energia veszteséget okoz. A halak ezért a védett, nyugodt öblözetekbe húzódnak, amelyek a déli parton kialakított, mélyített kikötőkben találhatók.

Ezekben a zárt medencékben azonban a vízcsere korlátozott. A halak nagy sűrűsége, az üledék oxigénfogyasztása és az algák alacsony téli oxigéntermelése együtt akut oxigénhiányhoz vezethet, ami gyors, tömeges halpusztulást idézhet elő – akár külső hatás nélkül is. Az északi part mélyebb vizei és átfolyós kikötői megoldásai ezzel szemben csökkentik az oxigénhiány kockázatát.

A leginkább érintett halfajok az őshonos, biomassza szempontjából kulcsfontosságú keszegfélék, például a dévérkeszeg, karika keszeg, bodorka, valamint a küsz és süllő. 

Ezek a fajok a tó ökoszisztémájában alapvető szerepet játszanak, és meghatározók a halgazdálkodás és a horgászat szempontjából is.

A HUN-REN szakértői kiemelik, hogy a kárókatonák jelenléte csak súlyosbító tényező: a halrajokat tömörítheti, de nem az elsődleges ok. A valódi megoldás a kikötők átjárhatóságának és vízáramlásának javítása, a komplex vízélettani szempontokat figyelembe vevő tervezés és a klímaváltozás hatásainak integrálása. A vízszint-ingadozás nincs közvetlen összefüggésben a halpusztulásokkal; a probléma hosszú távú kockázata a partbeépítés és a megváltozott téli áramlások kombinációjából fakad.

A Balaton déli partján tapasztalt téli halpusztulások rendszerszintű ökológiai kockázatot jelentenek. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet célja, hogy tudományos alapokon tájékoztassa a közvéleményt, és elősegítse a fenntartható, hosszú távú megoldások kialakítását.

A parajdi katasztrófa utóhatása: ömlik a sós víz a Tisza felé

Súlyos ökológiai katasztrófa alakult ki a Kis- és Nagy-Küküllő térségében a parajdi sóbányában megnövekedett sókoncentráció következtében. Tömeges halpusztulás kezdődött, amely a folyó teljes ökoszisztémáját fenyegeti, a szennyezés pedig a Tisza felé tart, és akár a tiszavirágzást is veszélybe sodorhatja.

 

Országszerte
1080 cikk

 

 

