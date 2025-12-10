Magyarország visszakapta a tengeri kikötőjét, Moszkva elkezdett gyanakodni a béketárgyalásokon – a legolvasottabb közéleti cikkek februárban

A magyar kormány újabb lépést tett egy évszázados történelmi sérelem helyreállítására, amikor megkezdődött az észak-olaszországi Trieszt városában található magyar tulajdonú tengeri kikötő építése. A projektet Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára jelentette be egy februári Facebook-videójában, hangsúlyozva annak stratégiai jelentőségét a magyar exportra.

Épül a magyar tengeri kikötő Triesztben / Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

A fejlesztés nem csupán gazdasági, hanem szimbolikus igazságszolgáltatás is, hiszen az első világháború után elvesztett tengeri kijárat visszaszerzése hosszú évek diplomáciai munkájának gyümölcse. Első körben egy 250 méteres partfalszakaszt építenek, mintegy 50 ezer köbméternyi területet a tengerben, ezt viszik tovább mintegy 400 méterrel, így összesen 650 méternyi partszakasza lesz Magyarországnak az Adrián.

Ezenkívül 30 hektár terület áll rendelkezésre fejlesztésre, ahol egy nagy logisztikai központot építenek, itt húzzák fel a tengeri operációhoz szükséges létesítményeket is. A teljes kikötő kapacitása 2028-ra éri el a tervezett szintet, amikor is képes lesz kezelni a magyar áruexport jelentős részét, amely évente körülbelül 60 ezermilliárd forint értékű.

Amerikai–orosz béketárgyalások: Moszkva elkezdett gyanakodni – „Ez megtévesztés”

Az év elején az amerikai–orosz tárgyalások a Közel-Keleten zajlottak, ahol a felek az ukrajnai konfliktus lezárásának lehetőségeiről tárgyaltak, ám a javasolt európai békefenntartók kérdésében ellentét alakult ki a két nagyhatalom között. Donald Trump amerikai elnök akkor optimistán nyilatkozott a téma kapcsán.

Ugyanakkor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Oroszország nem mérlegeli, hogy beleegyezzen-e európai békefenntartók Ukrajnába küldésébe, mert véleménye szerint ez az ötlet megtévesztés, amely Ukrajna ismételt felfegyverezését segítené elő. A fronton azóta sem hallgattak el a fegyverek.

Washington az elmúlt hetekben egy 28 pontból álló béketervet terjesztett elő: a dokumentum kezdetben területi engedményeket, a NATO-tagság lemondását és az ukrán haderő méretének korlátozását tartalmazta Kijev részéről. A legsúlyosabb vitákat kiváltó elemeket később módosították, a legfrissebb változat azonban még nem nyilvános.