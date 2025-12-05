NGM: a Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra

„Ma, a magyar vállalkozások napján különösen fontos kimondani: a Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére” – kezdte bejegyzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André a baloldali megszorítócsomaggal, Magyar Péter pártjának jövőbeli terveivel kapcsolatosan rámutatott: 3700 milliárd forinttal több adót szednének be a vállalkozásoktól, hogy finanszírozzák a háborút, Ukrajnát, és hogy Magyarországot ismét a multik és külföldi érdekcsoportok szolgálatába állítsák.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint a Tisza súlyos csapást mérne a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Brüsszel azt várja el tőlük, hogy vezessék ki a bankadót és a multiadót, és a hiányt a magyar vállalkozásokkal fizettessék meg. Brutális társaságiadó-emelés már a legkisebb vállalkozásoknak is. A kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése. A legkisebb vállalkozói formák teljes szétverése. A kata, az ekho és a kiva eltörlése. Magasabb munkáltatói járulékok bevezetése. 32 százalékos áfa sok termékre, ami drágítja a beszerzéseket, növeli a költségeket és új inflációs hullámot indítana el” – sorolta bejegyzésében.

A vállalkozói áfa-visszatérítést is leépítenék, pedig ez rengeteg cég számára létkérdés – folytatta Palóc André.

Évi 6,5 százalékos vagyonadó ingatlanokra, üzletrészekre, gépjárművekre. Például bármely vállalkozás, amely 1600 köbcenti feletti autóval dolgozik, egyszerre fizetne 32 százalékos áfát és vagyonadót a céges autók után. A progresszív magas szja visszahozása, amely a munkát terhelő adókat is növeli, újra feketebérre kényszerítené a cégeket. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!

November vége óta a Világgazdaság részletesen foglalkozik azzal a tiszás dokumentummal, amely, mint egy valódi baloldali megszorítócsomag, kemény adóemeléseket vezetne be a magánszemélyeknél és a vállalkozásoknál is. A több száz oldalas iratról elsőként az Index számolt be, de az aprólékosan kidolgozott szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.