NGM: a Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra
„Ma, a magyar vállalkozások napján különösen fontos kimondani: a Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére” – kezdte bejegyzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André a baloldali megszorítócsomaggal, Magyar Péter pártjának jövőbeli terveivel kapcsolatosan rámutatott: 3700 milliárd forinttal több adót szednének be a vállalkozásoktól, hogy finanszírozzák a háborút, Ukrajnát, és hogy Magyarországot ismét a multik és külföldi érdekcsoportok szolgálatába állítsák.
„Brüsszel azt várja el tőlük, hogy vezessék ki a bankadót és a multiadót, és a hiányt a magyar vállalkozásokkal fizettessék meg. Brutális társaságiadó-emelés már a legkisebb vállalkozásoknak is. A kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése. A legkisebb vállalkozói formák teljes szétverése. A kata, az ekho és a kiva eltörlése. Magasabb munkáltatói járulékok bevezetése. 32 százalékos áfa sok termékre, ami drágítja a beszerzéseket, növeli a költségeket és új inflációs hullámot indítana el” – sorolta bejegyzésében.
A vállalkozói áfa-visszatérítést is leépítenék, pedig ez rengeteg cég számára létkérdés – folytatta Palóc André.
Évi 6,5 százalékos vagyonadó ingatlanokra, üzletrészekre, gépjárművekre. Például bármely vállalkozás, amely 1600 köbcenti feletti autóval dolgozik, egyszerre fizetne 32 százalékos áfát és vagyonadót a céges autók után. A progresszív magas szja visszahozása, amely a munkát terhelő adókat is növeli, újra feketebérre kényszerítené a cégeket. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!
November vége óta a Világgazdaság részletesen foglalkozik azzal a tiszás dokumentummal, amely, mint egy valódi baloldali megszorítócsomag, kemény adóemeléseket vezetne be a magánszemélyeknél és a vállalkozásoknál is. A több száz oldalas iratról elsőként az Index számolt be, de az aprólékosan kidolgozott szakmai anyagot a Világgazdaság is megszerezte, és részleteiben is bemutatott több, súlyos következményekkel járó, tervbe vett intézkedést.
- A tervezet gyökerestül forgatná fel a közteherviselés rendszerét, brutális adó- és járulékemelésekkel teremtene elő 1300 milliárd forint többletbevételt. A baloldali tiszás megszorítócsomag például progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az adójuk. Emellett a megvágnák a kedvezményeket, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.
- Jobban a vállalkozások sem járnának, a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adójuk. Megtalálható még a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Emellett bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.
- A baloldali megszorítócsomagra emlékeztető dokumentumban szerepel továbbá 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó és a társadalombiztosítás teljes átalakítása. Eszerint privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló a várható legalacsonyabb nyugdíj és legalapvetőbb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.