Trump megüzente Zelenszkijnek a béketervről: elfogyott a türelme, az ukrán elnökre vár mindenki – "Még el sem olvasta"
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem tekintette át az amerikai béketervet – írja az RBC-Ukraine az amerikai elnök egyik sajtótájékoztatójára hivatkozva.
Amikor Trumpot arról kérdezték, hogy mi lesz a következő lépése az Ukrajnával és Oroszországgal folytatott béketárgyalásokban a múlt heti egyeztetések után, a következőt válaszolta:
Be kell vallanom, hogy egy kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőttig nem.
Hozzátette, hogy szerinte Oroszország egész Ukrajnát szeretné, de ennek ellenére elfogadhatónak tartja a béketervet, és hogy Zelenszkij stábja támogatja a dokumentumot. Azt azonban nem tudja, maga Zelenszkij egyetért-e vele.
Az amerikai elnök rámutatott arra is, hogy
korábban egyszerűbbnek gondolta az ukrajnai háború lezárását, ám az „nagyon kemény és nagyon kegyetlen” konfliktusnak bizonyult.
Az amerikai béketerv részletei
Novemberben az Egyesült Államok új béketervet mutatott be Ukrajna számára. A 28 pontos béketervről a Világgazdaság részletesen is beszámolt.
A dokumentum eredeti változata kifejezetten kedvező volt Oroszország számára, ezért az ukrán és amerikai delegációk mintegy két héten át dolgoztak azon, hogy átírják a javaslatot, és Ukrajna számára is elfogadhatóvá tegyék. Ezzel párhuzamosan Oroszországgal is folytak egyeztetések.
December 2-án Trump különmegbízottja, Steven Witkoff, és veje, Jared Kushner Moszkvában tárgyaltak a módosított béketervről Vlayimir Putyin orosz elnökkel.
Néhány nappal a találkozó után az orosz elnök azt közölte, hogy bizonyos javaslatokat elutasítottak, és a dokumentum immár 27 pontot tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államok négy csomagba rendezett.
A New York Times értesülései szerint az egyik csomag az ukrán hadsereg létszámának és rakétáinak hatótávolságának korlátozásáról szól, míg a másik három a területi engedmények, az amerikai–orosz gazdasági együttműködés, valamint az európai biztonsági kérdések témaköreit fedi le.
December 6-án, szombaton Zelenszkij telefonon egyeztetett Witkoffal és Kushnerrel. Az Axios forrásai szerint a beszélgetés a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról szólt, és ez utóbbi témában gyakorlati megállapodás is született.
Zelenszkij december 7-i esti beszédében elmondta: Európában várja a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát, Ruszem Umerovot, valamint a vezérkari főnököt, Andrij Hnatovot, hogy tájékoztassák az amerikaiakkal folytatott moszkvai tárgyalások részleteiről.