Trump meglátta az alkalmat és kimondta, mi legyen kedvenc céltáblája sorsa: el kell adni

A CNN tévécsatornát el kell adni, akár a Warner Bros Discovery médiacég egészének az eladása keretében, akár külön is – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva.

Trump szerint a CNN-t mindenképpen el kell adni / Fotó: NurPhoto / AFP

Az elnök a Warner Bros Discovery körüli felvásárlási küzdelemmel kapcsolatban hozta szóba a CNN tévécsatornát, amelyet ismét fake news hálózatnak és a legalacsonyabb nézettségű csatornák egyikének nevezett.

A Warner Bros Discovery (WBD) társaságra két különböző konstrukcióban él felvásárlási ajánlat.

A Netflix ajánlata – amelyet a WBD igazgatósága a múlt héten elfogadott – kizárólag az HBO-ra, a Warner Bros. stúdiókra és streaming szolgáltatásokra vonatkozik, a kábelhálózatokat – köztük a CNN-t, a TNT-t és a TBS-t – egy különálló cégbe szerveznék ki még a fúzió előtt.

Ezzel szemben a Paramount Global és a Skydance által vezetett konzorcium hétfőn ellenséges felvásárlási ajánlatot tett készpénzben a teljes WBD-re. A terv szerint ebben a konstrukcióban a CNN-t a CBS News csatornával olvasztanák össze.

Az ügy jelenleg is folyamatban van, a WBD igazgatósága még nem hozott végleges döntést a két ajánlat között.

Korábban Trump elnök közölte, hogy a Netflix tervezett ügylete, amelynek során felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, versenyhatósági felülvizsgálatot igényel – a tranzakció egy „jelentős piaci részesedéssel” rendelkező vállalatot hozna létre.

Nos, ennek végig kell mennie egy folyamaton, és majd meglátjuk, mi történik

– mondta Trump, amikor az alku­ról kérdezték. A Netflix társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos „fantasztikus ember, nagyon tisztelem őt, de ez nagyon nagy piaci részesedés” – mondta az elnök.

A Netflix nagybevásárlása átrajzolná a teljes ágazatot

A globális szórakoztatóipar újabb fordulóponthoz érkezett, amikor a Netflix bejelentette, hogy felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, ezzel az eddigi legnagyobb streaming- és stúdióbirodalmat létrehozva. A bejelentés nemcsak a piaci erőviszonyokat rajzolhatja át, hanem hosszabb távon azt is eldöntheti, hogy milyen modell mentén működik majd a streamingpiac a következő évtizedben.

A várhatóan 2026 harmadik negyedévére időzített tranzakció kapcsán mindkét vállalat vezetése történelmi jelentőségű lépésről beszél,

miközben az iparági szereplők már most találgatják, hogyan alakul át a tartalomgyártás, a verseny és a fogyasztói kínálat.