Az Amerikai Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, Steven Witkoff a hétvégén Berlinben találkozik az európai vezetőkkel és Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Ezt azt jelentheti, hogy Donald Trump bízik benne, hogy előrelépést érhetnek el az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.

Donald Trump szerint még karácsony előtt megszülethet a béke / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A TASZSZ orosz állami hírügynökség információi szerint Steven Witkoff vasárnap és hétfőn találkozik az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország tárgyalóival. Az amerikai külnmegbízott berlini küldetése arra utal, hogy az amerikai kormányzat szeretné áthidalni a békeegyezmény feltételeivel kapcsolatos nézeteltéréseket Washington és Kijev között.

A Wall Street Journal értesülései szerint a tárgyalásokon várhatóan részt vesz Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint tanácsadóik is. A lap szerint az európai vezetők eredetileg azt tervezték, hogy a hétvégén találkozót szerveznek Donald Trump amerikai elnökkel, hogy vele vitassák meg az amerikai béketervre vonatkozó javaslataikat.

Trump korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok csak akkor küld képviselőt az európai találkozóra, ha Washington előtte meggyőződik arról, hogy a tárgyalások konstruktívak és eredményesek lesznek.

Súlyos kijelentést tett Putyin bizalmi embere: Zelenszkijnek érdeke a háború folytatása – így gáncsolná el a béketervet

Oroszország ugyanakkor kevésbé optimista a tárgyalásokkal kapcsolatban. Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója, Jurij Uszakov szerint Volodimir Zelenszkij az európai tárgyalásokon olyan javaslatokat szeretne tenni az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai tervhez, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok.

Uszakov úgy véli, hogy a kijevi vezetés megpróbálja megzavarni a békefolyamatot. Hozzátette, hogy Oroszország még nem látta a terv javított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal. Volodimir Zelenszkij azon ötletéről, hogy népszavazást tartsanak a területi kérdésről, azt mondta, hogy az egész Donbász egyértelműen orosz. Uszakov szerint a fegyverszünet csak az ukrán fegyveres erők onnan való kivonulása után jöhet létre.