Trump
Európa
háború
orosz-ukrán háború
Oroszország
bírál
Zelenszkij

Trump kimondta, amitől Brüsszelben féltek: Oroszország erősebb helyzetben van, Európa pedig csak beszél

Donald Trump amerikai elnök újabb, Európát bíráló kijelentéseket tett egy, a Politico által közölt interjúban. A beszélgetésben Trump úgy fogalmazott: Oroszország jelenleg egyértelműen erőfölényben van az ukrajnai háborúban, miközben az európai vezetők „rengeteget beszélnek”, de valójában semmit nem tesznek a konfliktus lezárásáért.
Világgazdaság
forrás: Bloomberg
2025.12.09, 15:20

Trump szerint Oroszország mérete és katonai ereje miatt „szinte törvényszerű”, hogy fölénybe kerül, fogalmazott az interjúban. Elismerte az ukrán katonák bátorságát, ugyanakkor leszögezte: „valamikor a méret dönt”. Mint mondta, Ukrajna már jóval korábban elveszített jelentős területeket, így nem lehet győzelemről beszélni, írja a Bloomberg.

Trump
Donald Trump amerikai elnök (Forrás: Politico)

Trump külön kritizálta Volodimir Zelenszkijt is, aki szerinte nem akarja elfogadni a realitásokat a béketárgyalásokon. A Fehér Házban folytatódnak a kísérletek valamilyen tűzszüneti megállapodás előkészítésére, de Trump úgy fogalmazott: „amikor veszítesz, muszáj bizonyos dolgokat elfogadni”.

Trump élesen bírálta Európát

A beszélgetés egyik fő eleme a kontinens bírálata volt. Trump szerint az európai államok nincsenek a helyzet magaslatán: sokat beszélnek, de „nem produkálnak semmit”, ezért húzódik évek óta a háború.

Az európai vezetők természetesen felháborodtak. Friedrich Merz német kancellár például elfogadhatatlannak nevezte az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában megjelent irányvonalat, és arról beszélt, Európának nagyobb önállóságra van szüksége.

Trump azonban úgy látja: Európa politikailag gyenge, és saját hibáiból képtelen kilábalni.

