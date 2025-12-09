Trump kimondta, amitől Brüsszelben féltek: Oroszország erősebb helyzetben van, Európa pedig csak beszél

Trump szerint Oroszország mérete és katonai ereje miatt „szinte törvényszerű”, hogy fölénybe kerül, fogalmazott az interjúban. Elismerte az ukrán katonák bátorságát, ugyanakkor leszögezte: „valamikor a méret dönt”. Mint mondta, Ukrajna már jóval korábban elveszített jelentős területeket, így nem lehet győzelemről beszélni, írja a Bloomberg.

Donald Trump amerikai elnök (Forrás: Politico)

Trump külön kritizálta Volodimir Zelenszkijt is, aki szerinte nem akarja elfogadni a realitásokat a béketárgyalásokon. A Fehér Házban folytatódnak a kísérletek valamilyen tűzszüneti megállapodás előkészítésére, de Trump úgy fogalmazott: „amikor veszítesz, muszáj bizonyos dolgokat elfogadni”.

Trump élesen bírálta Európát

A beszélgetés egyik fő eleme a kontinens bírálata volt. Trump szerint az európai államok nincsenek a helyzet magaslatán: sokat beszélnek, de „nem produkálnak semmit”, ezért húzódik évek óta a háború.

Az európai vezetők természetesen felháborodtak. Friedrich Merz német kancellár például elfogadhatatlannak nevezte az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában megjelent irányvonalat, és arról beszélt, Európának nagyobb önállóságra van szüksége.

Trump azonban úgy látja: Európa politikailag gyenge, és saját hibáiból képtelen kilábalni.