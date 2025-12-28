Ma este ismét tárgyalóasztalhoz ül – ezúttal Floridában – az amerikai és az ukrán elnök, hogy megpróbáljanak megegyezni az Egyesült Államok által kidolgozott húszpontos béketervről és Ukrajna jövőbeni támogatásáról. A mostani Trump–Zelenszkij-csúcs előtt azonban ugyanazt a régi táncot járták el, mint korábban: a vörös vonalakat húzogató Kijev mögé újra felsorakoztak az uniós politikusok, miközben az országot egy újabb, a politikai elitet is érintő korrupciós botrány rázta meg.

A vasárnap esti Trump–Zelenszkij-csúcson a béketervről és Ukrajna támogatásáról is döntés születhet, ám a tárgyalásoknak nincs sok értelme, ha minden esetben a korrupció fog nyerni / Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnap este Floridában folytatják tárgyalásaikat az ukrajnai háború lezárásáról, egy új, húszpontos béketervről és Ukrajna jövőbeni támogatásáról. A találkozót a nyugati diplomácia mérföldkőként próbálja beállítani, ám a valóság jóval kijózanítóbb:

miközben a frontokon nincs áttörés, az EU továbbra is a háború finanszírozásában látja az egyetlen járható utat, a támogatásokat azonban elnyeli az ukrán korrupció.

Zelenszkij az elmúlt napokban a megszokott módon készült fel az amerikai látogatására: minden uniós szövetségesét felkereste, hogy biztosítékokat kapjon a támogatásukról, bízva abban, hogy ezzel nyomást tud gyakorolni a háborúba belefáradt Washingtonra.

Karácsony után több tagállam vezetőjével – köztük Friedrich Merz német kancellárral –, valamint Keir Starmer brit miniszterelnökkel is egyeztetett, a telefonbeszélgetések pedig szinte kivétel nélkül ugyanúgy zárultak: Ukrajnát tovább kell segíteni, a harcokat folytatni kell, a „kompromisszum" pedig csak azt jelentheti, hogy Kijev minden kérését teljesíteni kell.

A legradikálisabb üzenet Antonio Tajaninak, az olasz minisztertanács alelnökének a kijelentése volt, miszerint az országnak „rugalmasabbnak” kellene lennie a határaival kapcsolatban a bombabiztos biztonsági garanciákért cserébe.

Új Trump–Zelenszkij-csúcs, új korrupciós botrány

Az uniós összefogás Ukrajna mögött azonban egyre üresebben cseng. Miközben a nyugati vezetők Zelenszkijt a „demokrácia védelmezőjeként” ünneplik, Kijevben sorra robbannak ki az egyre magasabb szintre nyúló korrupciós botrányok.