Békecsúcs a korrupció árnyékában: Zelenszkij újra tárgyalóasztalhoz ül, a fél unióval a háta mögött

Az uniós vezetők ismét felsorakoztak Kijev mögött, ám a támogatói kórus egyre hamisabban hangzik. A vasárnap esti Trump–Zelenszkij-csúcson a béketervről és Ukrajna támogatásáról is döntés születhet, ám a tárgyalásoknak nincs sok értelme, ha minden esetben a korrupció fog nyerni.
VG
2025.12.28, 16:34
Frissítve: 2025.12.28, 17:35

Ma este ismét tárgyalóasztalhoz ül – ezúttal Floridában – az amerikai és az ukrán elnök, hogy megpróbáljanak megegyezni az Egyesült Államok által kidolgozott húszpontos béketervről és Ukrajna jövőbeni támogatásáról. A mostani Trump–Zelenszkij-csúcs előtt azonban ugyanazt a régi táncot járták el, mint korábban: a vörös vonalakat húzogató Kijev mögé újra felsorakoztak az uniós politikusok, miközben az országot egy újabb, a politikai elitet is érintő korrupciós botrány rázta meg.

Trump-Zelenszkij csúcs
 A vasárnap esti Trump–Zelenszkij-csúcson a béketervről és Ukrajna támogatásáról is döntés születhet, ám a tárgyalásoknak nincs sok értelme, ha minden esetben a korrupció fog nyerni / Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnap este Floridában folytatják tárgyalásaikat az ukrajnai háború lezárásáról, egy új, húszpontos béketervről és Ukrajna jövőbeni támogatásáról. A találkozót a nyugati diplomácia mérföldkőként próbálja beállítani, ám a valóság jóval kijózanítóbb: 

miközben a frontokon nincs áttörés, az EU továbbra is a háború finanszírozásában látja az egyetlen járható utat, a támogatásokat azonban elnyeli az ukrán korrupció.

Zelenszkij az elmúlt napokban a megszokott módon készült fel az amerikai látogatására: minden uniós szövetségesét felkereste, hogy biztosítékokat kapjon a támogatásukról, bízva abban, hogy ezzel nyomást tud gyakorolni a háborúba belefáradt Washingtonra.

Karácsony után több tagállam vezetőjével – köztük Friedrich Merz német kancellárral –, valamint Keir Starmer brit miniszterelnökkel is egyeztetett, a telefonbeszélgetések pedig szinte kivétel nélkül ugyanúgy zárultak: Ukrajnát tovább kell segíteni, a harcokat folytatni kell, a „kompromisszum" pedig csak azt jelentheti, hogy Kijev minden kérését teljesíteni kell.

A legradikálisabb üzenet Antonio Tajaninak, az olasz minisztertanács alelnökének a kijelentése volt, miszerint az országnak „rugalmasabbnak” kellene lennie a határaival kapcsolatban a bombabiztos biztonsági garanciákért cserébe.

Új Trump–Zelenszkij-csúcs, új korrupciós botrány

Az uniós összefogás Ukrajna mögött azonban egyre üresebben cseng. Miközben a nyugati vezetők Zelenszkijt a „demokrácia védelmezőjeként” ünneplik, Kijevben sorra robbannak ki az egyre magasabb szintre nyúló korrupciós botrányok.

A közelmúltban például parlamenti képviselők, minisztériumi tisztviselők és állami vállalatok vezetői kerültek vizsgálat alá kenőpénzek, túlárazott beszerzések és befolyással való üzérkedés gyanúja miatt, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) pedig már a Marijinszkij-palota ajtaján is elkezdett kopogtatni.

Szorul a hurok Zelenszkij körül: újabb korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában

Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel együttműködve egy szervezett bűnözői csoportot leplezett le, amelyben az ukrán parlament több tagja is érintett.

A korrupció nem új jelenség Ukrajnában, s bár Zelenszkij a hatalomra kerülésekor éppen annak felszámolását ígérte, a háború során a probléma soha nem látott méreteket öltött. Miközben a hivatalos ellenőrzés szinte teljesen megszűnt, az országba óriási összegek áramlanak be, a fegyverbeszerzések, újjáépítési projektek és állami támogatások körül pedig sorra merül fel a visszaélések gyanúja, amelyekre Kijev rendre magyarázkodással vagy személycserékkel reagál.

Mindez egyre inkább aláássa Zelenszkij hitelességét, különösen az Egyesült Államokban, ahol a közvélemény egyre kritikusabban szemléli az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. 

Trump számára a floridai találkozó politikai szempontból is kényes: miközben békéről beszél, a tárgyalóasztal másik oldalán ülő Zelenszkij országában a korrupcióban részt vevők étvágya akkora lett, hogy egyre inkább a háború fenntartásában érdekeltek, szemben egy kompromisszumokra épített békével, amely a bevételek felügyeletét is megerősítené.

A nyugati partnerek mégis továbbra is félrenéznek. Merz, Starmer és más európai vezetők nyilatkozatai szinte egyáltalán nem térnek ki a belső problémákra, kizárólag a katonai és pénzügyi támogatás fenntartásáról szólnak. 

Ez egyre inkább azt a benyomást kelti, hogy a Nyugat számára nem Ukrajna a fontos, hanem a háború geopolitikai fenntartása.

A ma esti Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó így nem a béke irányába tett lépésként értelmezhető, hanem egy olyan politikai színjátékként, amelynek célja a támogatási rendszer életben tartása. Miközben Ukrajna belülről gyengül, a vezetése botrányról botrányra sodródik, a nyugati politikusok továbbra is ugyanazt az utat járják:

  • végtelen mennyiségű pénz,
  • végtelen mennyiségű fegyver
  • és véget nem érő ígéretek

– valódi elszámoltatás nélkül.

A kérdés már nem az, hogy meddig tart a háború, hanem az, hogy meddig hajlandó a Nyugat figyelmen kívül hagyni mindazt, ami Zelenszkij rendszere körül történik. Floridában ma este erre is választ kellene adni – még ha ezt senki sem akarja nyíltan kimondani.

