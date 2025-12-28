Kezdetét vette a Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozó a floridai Mar-a-Lagóban, ahol az amerikai kormány reményei szerint végre sikerül nyélbe ütni a húszpontos béketervet, míg Ukrajna további pénzügyi támogatásokban és biztonsági garanciákban reménykedik.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén hatodik alkalommal találkozik személyesen, ám ezúttal nem a Fehér Házban vagy az ENSZ Közgyűlés margóján, hanem az amerikai elnök privát üdülőhelyén, Mar-a-Lagóban ülnek tárgyalóasztalhoz.
Trump-Zelenszkij-csúcs: célegyenesbe kerülhet a háború vége?
A két vezető találkozóján kulcsfontosságú témákról fognak egyeztetni:
- az elmúlt hónapokban nyugati és orosz diplomaták gőzerővel dolgoztak egy húszpontos béketerven, amelyre végre Ukrajnának is rá kelene bólintania;
- ezzel szemben pedig Kijev további biztonsági garanciákat, valamint pénzügyi és fegyvertámogatásokat is szeretne kérni Washingtontól.
A találkozó előtt az amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal is tárgyalt telefonon, a „jó és produktív beszélgetés" során elhangzottak pedig valószínűleg a Trump-Zelenszkij-egyeztetésre is hatással lesznek.
Békecsúcs a korrupció árnyékában: Zelenszkij újra tárgyalóasztalhoz ül, a fél unióval a háta mögött
Az uniós vezetők ismét felsorakoztak Kijev mögött, ám a támogatói kórus egyre hamisabban hangzik. A vasárnap esti Trump-Zelenszkij-csúcson a béketervről és Ukrajna támogatásáról is döntés születhet, ám a tárgyalásoknak nincs sok értelme, ha minden esetben a korrupció fog nyerni.