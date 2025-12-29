Trump kimondta, Moszkva rábólintott: karnyújtásnyira a béke Ukrajnában – de Zelenszkij egyelőre még nem örülhet

A Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozóra reagálva a Kreml közölte: egyetértenek az amerikai elnökkel, a háború lezárása közelebb van, mint valaha. Moszkva úgy látja, a tárgyalások a végső szakaszba léptek, de a részletek nyilvánosságra hozatalát továbbra sem tartják célszerűnek, több pontban pedig még mindig nem sikerült megegyezniük Ukrajnával és a Nyugattal.

Moszkva szerint a Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozó közelebb hozta a háború lezárását, azonban még több pontban is meg kell egyezniük a feleknek / Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án Floridában tartott csúcstalálkozója után az amerikai elnök azt mondta, hogy

az ukrán-orosz békeegyezmény közelebb került, bár még maradnak nehéz, elsősorban területi kérdések, például a kelet-ukrajnai Donbasz sorsa rendezésének ügye.

A sajtótájékoztatón Trump azt is hangsúlyozta, hogy a békemegállapodás néhány héten belül létrejöhet, miközben Zelenszkij elmondta, hogy a 20 pontos béketervről körülbelül 90 százalékban már megállapodott a két fél, és az ukrán-amerikai biztonsági garanciákról teljes az egyetértés. A folytatólagos tárgyalások célja a részletek véglegesítése, és Zelenszkij szerint akár parlamenti döntés vagy népszavazás is szükséges lehet a megállapodás ratifikálásához.

A további egyeztetésekben amerikai, ukrán és európai szereplők is részt vesznek majd, és Trump felajánlotta, hogy akár Kijevbe is ellátogat annak érdekében, hogy elősegítse a béketerv elfogadását.

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára reagált a tárgyalásokra, aki hétfőn Moszkvában újságíróknak kijelentette:

Oroszország egyetért Donald Trump azon megállapításával, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások a végső szakaszban járnak.

A Kreml ugyanakkor csak azt követően kívánja értékelni Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egyeztetéseit, hogy az Egyesült Államoktól hivatalos tájékoztatást kap róluk.

Peszkov emlékeztetett: Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai hivatali partnere vasárnap megállapodott abban, hogy a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után ismét telefonon lépnek kapcsolatba egymással. A szóvivő megerősítette: a legutóbbi Putyin-Trump beszélgetésen nem került szóba a karácsonyi tűzszünet lehetősége, az ortodox karácsony pedig a Juliánus-naptár szerint január 7-én lesz.