Trump kimondta, Moszkva rábólintott: karnyújtásnyira a béke Ukrajnában – de Zelenszkij egyelőre még nem örülhet

A Kreml szerint a tárgyalások már a végső fázisban vannak. Peszkov szerint a Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozó közelebb hozta a háború lezárását, azonban még több pontban is meg kell egyezniük a feleknek.
VG/MTI
2025.12.29, 16:05

A Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozóra reagálva a Kreml közölte: egyetértenek az amerikai elnökkel, a háború lezárása közelebb van, mint valaha. Moszkva úgy látja, a tárgyalások a végső szakaszba léptek, de a részletek nyilvánosságra hozatalát továbbra sem tartják célszerűnek, több pontban pedig még mindig nem sikerült megegyezniük Ukrajnával és a Nyugattal.

Trump says arranging Putin-Zelensky summit békecsúcs trump-zelenszkij-csúcs
Moszkva szerint a Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozó közelebb hozta a háború lezárását, azonban még több pontban is meg kell egyezniük a feleknek / Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án Floridában tartott csúcstalálkozója után az amerikai elnök azt mondta, hogy 

az ukrán-orosz békeegyezmény közelebb került, bár még maradnak nehéz, elsősorban területi kérdések, például a kelet-ukrajnai Donbasz sorsa rendezésének ügye. 

A sajtótájékoztatón Trump azt is hangsúlyozta, hogy a békemegállapodás néhány héten belül létrejöhet, miközben Zelenszkij elmondta, hogy a 20 pontos béketervről körülbelül 90 százalékban már megállapodott a két fél, és az ukrán-amerikai biztonsági garanciákról teljes az egyetértés. A folytatólagos tárgyalások célja a részletek véglegesítése, és Zelenszkij szerint akár parlamenti döntés vagy népszavazás is szükséges lehet a megállapodás ratifikálásához.

A további egyeztetésekben amerikai, ukrán és európai szereplők is részt vesznek majd, és Trump felajánlotta, hogy akár Kijevbe is ellátogat annak érdekében, hogy elősegítse a béketerv elfogadását.

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára reagált a tárgyalásokra, aki hétfőn Moszkvában újságíróknak kijelentette

Oroszország egyetért Donald Trump azon megállapításával, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások a végső szakaszban járnak. 

A Kreml ugyanakkor csak azt követően kívánja értékelni Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egyeztetéseit, hogy az Egyesült Államoktól hivatalos tájékoztatást kap róluk.

Peszkov emlékeztetett: Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai hivatali partnere vasárnap megállapodott abban, hogy a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után ismét telefonon lépnek kapcsolatba egymással. A szóvivő megerősítette: a legutóbbi Putyin-Trump beszélgetésen nem került szóba a karácsonyi tűzszünet lehetősége, az ortodox karácsony pedig a Juliánus-naptár szerint január 7-én lesz.

A Trump-Zelenszkij-csúcs még nem zárta le a területi vitákat

A Kreml változatlanul ragaszkodik területi követeléseihez. Peszkov megerősítette Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó korábbi kijelentését, miszerint Moszkva az ukrán hadsereg maradéktalan kivonulását várja el a donyecki és a luhanszki régió adminisztratív határain kívülre.

Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy Herszon és Zaporizzsja megyék esetében is hasonló követeléseket támasztanak-e, hangsúlyozva: 

Moszkva nem tartja üdvösnek a tárgyalások részleteinek nyilvános kitárgyalását.

Peszkov leszögezte: egyelőre nincs szó arról, hogy Putyin és Zelenszkij közvetlen telefonos kapcsolatba lépjen egymással. A Kreml nem érti, mire gondolt az ukrán elnök, amikor arról beszélt, hogy Oroszországnak „B-tervet” kellene készítenie. „Oroszország a katonai konfliktus befejezéséről céljai elérésének kontextusában gondolkodik” – fogalmazott.

A szóvivő felidézte Donald Trump kijelentését is, miszerint Ukrajna folyamatosan területeket veszít. „Holnap a helyzet más lesz, mint ma” – tette hozzá. Nem kívánta kommentálni

  • a Donyec-medencében tervezett szabad gazdasági övezet;
  • vagy a zaporizzsjai atomerőmű közös üzemeltetésének ötletét sem;

amelyek állítólag szerepel az amerikai béketervben.

Peszkov szerint az Európai Unióban egyre nő az elégedetlenség azokkal a politikai vezetőkkel szemben, akik az ukrajnai konfliktus folytatását támogatják, saját adófizetőik terhére. Úgy vélte, ezeknek a politikusoknak komoly nehézségeik lehetnek a következő választásokon.

Rendkívüli: vége a csúcstalálkozónak, erről állapodott meg Trump és Zelenszkij – már látszik, mi lehet a Donbasz sorsa

A következő hetekben az amerikai és ukrán delegációk tovább tárgyalnak, hogy véglegesítsék a megállapodást. Donald Trump arról is beszélt, hogy a Donbasz régió egyike a fennmaradó kérdéseknek.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12638 cikk

 

