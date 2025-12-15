Gigantikus tüntetés készül csütörtökön: Brüsszelbe vonulnak az európai gazdák, ott lesznek a magyarok az első sorban – Nagy István beszédet intézett hozzájuk

„A kormány nevében világossá szeretném tenni: a magyar gazdák mellett állunk, és támogatjuk az e heti brüsszeli tüntetésüket” – fogalmazott hétfői videóüzenetében Nagy István. Az agrárminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai gazdákat, így a magyarokat is.

Gigantikus tüntetés készül csütörtökön: Brüsszelbe vonulnak az európai gazdák, ott lesznek a magyarok az első sorban / Fotó: Anadolu via AFP

Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. Magyar gazdák is lesznek ott, és „mi teljességgel egyetértünk velük” – mondta a tárcavezető.

A videóüzenet szerint a kormány álláspontja egyértelmű: nemet kell mondani az EU–Mercosur-egyezményre, mert ez a megállapodás

tönkretenné az európai gazdák versenyképességét, ellehetetlenítené az agráriumot, és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát.

Nem véletlen, hogy egyre többen tiltakoznak ellene – emelte ki a tárcavezető.

Felidézte: a minap 57 magyar civil- és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el. A Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint méz. Olyan termékek ezek, amelyek nem felelnek meg az európai termelési és élelmiszer-biztonsági szabályoknak – tette hozzá az agrárminiszter.

Nagy István hangsúlyozta:

Következetesen kitartunk amellett, hogy ami bekerül az Európai Unióba, ugyanolyan szabályoknak feleljen meg, mint az itt előállított élelmiszerek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Brüsszel Ukrajna felé történő piacnyitása és a Mercosur-megállapodás együtt az egész európai agráriumot padlóra küldené – mondta. A gazdák aggodalma tehát érthető, ezért vonulnak most csütörtökön tízezrek Brüsszelben utcára.

„Mi támogatjuk a gazdák küzdelmét, és továbbra is megvédjük az érdekeiket, mert a biztonságos élelmiszer-ellátás nem lehet politikai játszmák eszköze, ebből nem engedünk” – közölte Nagy István.