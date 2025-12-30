Kitört a roham a Lidlnél, kora hajnaltól sorban álltak az emberek: mindenki ugyanazt akarta, percek alatt lerabolták a boltokat - videón a németországi őrület

Az éjszaka közepén tett közzé egy aacheni Lidl előtt készült „els” videót a TikTokon egy felhasználó, aki a szilveszter előtt kapható tűzijátékokból akart feltehetően betárazni.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megnyílt a tűzijátékok árusítása, sorban állnak a vevők

Idén december 29-től kaphatók az év lezárását jelezni hivatott robbanószerek a német üzletekben, ezért sokan igyekeznek minél előbb a boltokhoz érni, hogy nekik is jusson a rakétákból. Bár több áruház is úgy döntött, hogy környezetvédelmi vagy más okokból nem árul az eszközökből, ez csak még inkább a Lidl és az Aldi malmára hajtja a vizet a Merkur beszámolója szerint.

Idén a TikTokra feltöltött videók sorában is látható az őrület, ahogy a robbanások rajongói megrohamozzák az üzleteket,

melyek előtt gyakran már hajnalban, a boltok nyitása előtt sorok kígyóznak. Nem is csoda, hiszen egyes felvételek tanúsága szerint a tűzijáték volt, hogy a nyitás után 10 perc alatt elfogyott, így aki a szenvedélyének hódolni akart, az jól tette, hogy a csikorgó hideg ellenére órákat várt az áruház előtt. A közösségi médián terjedő videókon a boltok belsejében uralkodó kaotikus állapotok is láthatók.

Egyre több a kritkus hang

Németországban az óév búcsúztatásának kedvelt formája a tűzijáték-rakéták égbe lövése, noha sokan kritizálják az ünneplés ezen formáját, a kisállattartóktól az orvosokig vagy épp a környezetvédőkig. Idén azonban a németországi őrület kritikusai újabb érvvel álltak elő, mely szerint a háború elől menekülők körében a robbanások zaja felidézi a korábban átélt traumákat, és akár rohamokhoz is vezethet. Ráadásul

a legutóbbi szilveszterkor öt ember vesztette életét a tűzijátékok vagy véletlen robbanások okozta sérülések miatt, és több százan megsérültek.

A Német Orvosi Szövetség, a Német Szemészeti Társaság és a regionális orvosi szervezetek többször is figyelmeztettek, hogy ilyenkor minden évben megnő a szem- és fülsérülések száma. Ezenkívül a petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át.