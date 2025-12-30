Kitört a roham a Lidlnél, kora hajnaltól sorban álltak az emberek: mindenki ugyanazt akarta, percek alatt lerabolták a boltokat - videón a németországi őrület
Az éjszaka közepén tett közzé egy aacheni Lidl előtt készült „els” videót a TikTokon egy felhasználó, aki a szilveszter előtt kapható tűzijátékokból akart feltehetően betárazni.
Megnyílt a tűzijátékok árusítása, sorban állnak a vevők
Idén december 29-től kaphatók az év lezárását jelezni hivatott robbanószerek a német üzletekben, ezért sokan igyekeznek minél előbb a boltokhoz érni, hogy nekik is jusson a rakétákból. Bár több áruház is úgy döntött, hogy környezetvédelmi vagy más okokból nem árul az eszközökből, ez csak még inkább a Lidl és az Aldi malmára hajtja a vizet a Merkur beszámolója szerint.
Idén a TikTokra feltöltött videók sorában is látható az őrület, ahogy a robbanások rajongói megrohamozzák az üzleteket,
melyek előtt gyakran már hajnalban, a boltok nyitása előtt sorok kígyóznak. Nem is csoda, hiszen egyes felvételek tanúsága szerint a tűzijáték volt, hogy a nyitás után 10 perc alatt elfogyott, így aki a szenvedélyének hódolni akart, az jól tette, hogy a csikorgó hideg ellenére órákat várt az áruház előtt. A közösségi médián terjedő videókon a boltok belsejében uralkodó kaotikus állapotok is láthatók.
Egyre több a kritkus hang
Németországban az óév búcsúztatásának kedvelt formája a tűzijáték-rakéták égbe lövése, noha sokan kritizálják az ünneplés ezen formáját, a kisállattartóktól az orvosokig vagy épp a környezetvédőkig. Idén azonban a németországi őrület kritikusai újabb érvvel álltak elő, mely szerint a háború elől menekülők körében a robbanások zaja felidézi a korábban átélt traumákat, és akár rohamokhoz is vezethet. Ráadásul
a legutóbbi szilveszterkor öt ember vesztette életét a tűzijátékok vagy véletlen robbanások okozta sérülések miatt, és több százan megsérültek.
A Német Orvosi Szövetség, a Német Szemészeti Társaság és a regionális orvosi szervezetek többször is figyelmeztettek, hogy ilyenkor minden évben megnő a szem- és fülsérülések száma. Ezenkívül a petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át.
Ma pedig igencsak sokan élnek Németországban olyanok, akik Ukrajnában, Szíriában vagy Afganisztánban ténylegesen átélték a háborút, számukra nem biztos, hogy kellemes a robbanások hangja.