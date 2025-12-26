Deviza
Közel 150 alkalommal volt szükség a tűzoltókra karácsony első napján, lakástüzek és közúti balesetek is beárnyékolják az ünnepet

Karácsony első napján változatos és sűrű napjuk volt Magyarországon a tűzoltóknak. Összesen 137 alkalommal volt szükség rájuk. Olyan egyedül élő idősekhez is kihívták a tűzoltókat, akiket napok óta nem láttak.
VG
2025.12.26, 13:35

Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben pedig műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint karácsony első napján 22 lakóépület gyulladt ki, ötször pedig szén-monoxid miatt hívták a tűzoltókat.

tűzoltók
Bőven volt dolguk a tűzoltóknak / Fotó: Mediaworks

Változatos eseteket produkált a lakosság figyelmetlensége

  • Csepelen egy panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz,
  • Dunakeszin egy családi ház pincéjében egy lámpa és a környező tárgyak gyulladtak ki.
  • Földesen és Orosházán tűzhelyen felejtett olaj miatt vált lakhatatlanná egy-egy ingatlan, 
  • Nyíregyházán egy garázs,
  • Karcagon pedig egy családi ház és a kertben felhalmozott bontott nyílászárók gyulladtak ki, lakhatatlanná téve az épületet. 
  • Egy zalakomári autószerelő műhely udvarán egy terepjáró motortere
  • míg egy pécsi utcán egy személyautó gyulladt ki, 
  • Tarcalnál pedig tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas.

Tarolt a szén-monoxid is, de legalább voltak érzékelők

Szén-monoxid miatt öt helyre riasztották a tűzoltókat: Pécsett egy családi ház kazánja, Dunaújvárosban és Mérken a gáztűzhely, Szombathelyen egy cserépkályha, Mezőhegyesen pedig a konvektor miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelő. Az érzékelőknek köszönhetően sehol nem történt mérgezés – hangsúlyozta a szóvivő.

Budapesten az Angelo Rotta rakparton egy kövekre zuhant embert mentettek kötelek és hordágy segítségével a tűzoltók, húsz esetben pedig olyan egyedül élő, idős, beteg emberhez riasztották őket, akiket napok óta nem láttak a környékbeliek.

Az utakon is volt dolguk a tűzoltóknak 

Somogybabodon a 67-es főúton halálos közlekedési baleset történt, Nyírcsaholy határában egy gyalogost gázolt halálra egy személyautó, valamint több más balesetnél is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak országszerte – áll a közleményben.

