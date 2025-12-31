Deviza
Csupán 7300-an lakják, ott már 2026-van

Egy 7300 lakosú csendes-óceáni atollon magyar idő szerint 11 órakor átléptek a 2026-os évbe.
VG
2025.12.31, 12:18
Frissítve: 2025.12.31, 12:25

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része. Negyed órával később beköszöntött az új év az Új-Zélandhoz tartozó, 700 lakosú Chatham-szigeteken is, amelyek az anyaországtól mintegy 800 kilométerre keletre találhatók.

Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban lépnek be a 2026-os évbe. 

Új-Zélandon a legnagyobb városban, Aucklandben tartják a legjelentősebb újévköszöntőt, drága, de látványos tűzijátékkal és fényshow-val a déli félteke legmagasabb tornyával, a 328 méteres Sky Towerral a középpontban.

Az ausztráliai Sydney-ben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor üti el az éjfélt az óra. 

A terrortámadás sújtotta Bondi Beachen idén elmarad az ünneplés.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.

