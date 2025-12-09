Deviza
Zelenszkij bejelentette: a németekkel átírták a béketervet, már ma átadják az amerikaiaknak – egyszerűen kidobták Trump nyolc pontját

Átdolgozták a béketervet. Az ukrán elnök szerint kivették belőle a nyíltan Ukrajna-ellenes pontokat.
Andor Attila
2025.12.09, 07:18
Frissítve: 2025.12.09, 07:25

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Ukrajna
Ukrajna: Zelenszkij átadja Washingtonnak az átdolgozott amerikai béketervet / Fotó: Serge Tenani / Hans Lucas / AFP

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították

 a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat.

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. "A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk". Szerinte az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot".

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Brüsszel sem a békére szavaz 

Háború, vagy halál: ezt üzeni Ursula von der Leyen mesteri terve – egy életre eldől a sorsa az uniós tagállamoknak. Megszületett Brüsszel mesterterve, kiderült, Ursula von der Leyen hogyan gyűrné le Belgium pénzügyi aggályait az Ukrajnának szánt hatalmas vagyon átadásával szemben.

Ukrajna támogatása ugyanakkor a javasolt formában azt betonozza be, hogy az Európai Unió legnagyobb tagállamai ne hátráljanak ki a háború folytatásának támogatása mögül. Két legyet ütnek, jó eséllyel megtorpedózva a békekötést.

Ha Oroszország nem fogadja el külföldön rekedt hatalmas vagyona elkobzását, Brüsszel új mesterterve beleverheti az utolsó szöget a Washington szorgalmazta béketerv koporsójába.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök célja végleges megoldást biztosítani a hatalmas támogatásokat felemésztő Ukrajna további támogatására, amely nélkül az Oroszországgal háborúzó ország összeomlana. A legújabb javaslat legyőzné Belgium ellenállását, ugyanakkor pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokra zúdít olyan kockázatokat, amelyeket csak a Kreml letörésével nem kellene viselniük.

Európa sorsa a december 18-19-ei EU-csúcson dőlhet el, az óra ketyeg. Ukrajna támogatása háború vagy béke kérdésévé válik, minden eddiginél nyíltabban.

A hatalmas összeget a versenyképességi problémákkal és magas energiaárakkal küzdő Európai Unió biztosítaná. A módszerre von der Leyennek három javaslata volt, ez szűkült a múlt héten egyre, amelyet a súlyosan érintett Belgium még mindig ellenzett.

A belgák leszerelésére ehhez tettek hozzá most olyan elemeket, amely pénzügyi aggodalmaikat kezelné, de akár végleges akadályt gördíthetnek a békekötés elé, pénzügyileg érdekeltté téve az oroszok vereségében olyan nehézsúlyú uniós tagállamokat, amelyek pénzügyi nehézségekkel küszködnek, illetve hatalmas kiadási vállalásaik vannak.

