Meghalt Ukrajna hőse, kegyetlen csatában végeztek vele az oroszok: "Még soha nem láttunk ehhez hasonlót"

Érzékeny veszteség érte az ukrán hadsereget. A december 17-én, harci feladatainak teljesítése közben lezuhant Mi-24 helikopter legénységének parancsnoka Olekszandr Shemet volt, aki Ukrajna hőse. Shemet volt az, aki 2022 áprilisában végrehajtotta az utolsó sikeres légi áttörést a blokád alá vont Azovstal gyárhoz Mariupolban.

Ukrajna sokakat gyászol karácsonykor is / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

Az elhunyt egyik rokonának elmondása szerint a tragédia Cserkaszi megyében történt. December 17-én este a legénység parancsot kapott, hogy repüljön ki az orosz hadsereg köteléképben repülő, iráni gyártmányi Shahed típusú támadó drónok elfogására. A gép felszállt és kapcsolatban maradt az irányító központtal, de később eltűnt a radarról. A baleset helyszínén négy halott legénységi tag holttestét találták meg. Jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás a katonák halálának okáról és körülményeiről, a holttestek azonosítása folyamatban van – adta hírül a Pravda ukrán hírportál.

A parancsnok testvére arról számolt be, hogy az előzetes vizsgálat szerint a helikopter összeütközött egy Shahed drónnal. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az ellenséges drón valószínűleg rendkívül alacsonyan repült, és a megfigyelő berendezések nem észlelték. Az ütközés következtében az ukrán harci jármű súlyosan megrongálódott, és lezuhant.

A szakértők még elemzik a repülési adatrögzítő, az úgynevezett fekete doboz adatait. Egyelőre kizártnak tartják a jármű meghibásodásának vagy a pilóta hibájának lehetőségét.

Ukrajna hőse elesett a harcmezőn

Olekszandr Shemet a Csernyihivi területen található Korjukivkában született, de életének nagy részét a Lviv területén töltötte, ahol a katonai egyetem elvégzése után szolgált. 2015 óta részt vett az ATO-ban Kelet-Ukrajnában, az orosz-ukrán háború kezdetén pedig Kijevet védte.

Kiérdemelte az I. és a II. fokozatú „Kozák Keresztet”, a Danyilo Halitszij és Bogdan Kmelnyitszkij III. fokozatú rendeket is. A helikopterpilóta 2022. április 5-én a legmagasabb állami kitüntetést, az Ukrajna Hőse címet és az Arany Csillag rendet kapta meg a ostromlott Mariupolban végrehajtott hősi akciójáért.