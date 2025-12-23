Deviza
EUR/HUF390,62 +0,51% USD/HUF331,79 +0,43% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,58 +0,44% RON/HUF76,78 +0,51% CZK/HUF16,06 +0,55% EUR/HUF390,62 +0,51% USD/HUF331,79 +0,43% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,58 +0,44% RON/HUF76,78 +0,51% CZK/HUF16,06 +0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
drón
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
Mariupol

Meghalt Ukrajna hőse, kegyetlen csatában végeztek vele az oroszok: "Még soha nem láttunk ehhez hasonlót"

Olekszandr Shemet a mariupoli csata egyik hőse volt. A harcok karácsony közeledtével is zajlanak Ukrajna-szerte.
VG
2025.12.23, 07:23
Frissítve: 2025.12.23, 07:39

Érzékeny veszteség érte az ukrán hadsereget. A december 17-én, harci feladatainak teljesítése közben lezuhant Mi-24 helikopter legénységének parancsnoka Olekszandr Shemet volt, aki Ukrajna hőse. Shemet volt az, aki 2022 áprilisában végrehajtotta az utolsó sikeres légi áttörést a blokád alá vont Azovstal gyárhoz Mariupolban.

Ukrajna megemlékezés Varsó orosz-ukrán háború, hős
Ukrajna sokakat gyászol karácsonykor is / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

Az elhunyt egyik rokonának elmondása szerint a tragédia Cserkaszi megyében történt. December 17-én este a legénység parancsot kapott, hogy repüljön ki az orosz hadsereg köteléképben repülő, iráni gyártmányi Shahed típusú támadó drónok elfogására. A gép felszállt és kapcsolatban maradt az irányító központtal, de később eltűnt a radarról. A baleset helyszínén négy halott legénységi tag holttestét találták meg. Jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás a katonák halálának okáról és körülményeiről, a holttestek azonosítása folyamatban van – adta hírül a Pravda ukrán hírportál.

A parancsnok testvére arról számolt be, hogy az előzetes vizsgálat szerint a helikopter összeütközött egy Shahed drónnal. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az ellenséges drón valószínűleg rendkívül alacsonyan repült, és a megfigyelő berendezések nem észlelték. Az ütközés következtében az ukrán harci jármű súlyosan megrongálódott, és lezuhant.

A szakértők még elemzik a repülési adatrögzítő, az úgynevezett fekete doboz adatait. Egyelőre kizártnak tartják a jármű meghibásodásának vagy a pilóta hibájának lehetőségét.

Ukrajna hőse elesett a harcmezőn

Olekszandr Shemet a Csernyihivi területen található Korjukivkában született, de életének nagy részét a Lviv területén töltötte, ahol a katonai egyetem elvégzése után szolgált. 2015 óta részt vett az ATO-ban Kelet-Ukrajnában, az orosz-ukrán háború kezdetén pedig Kijevet védte.

Kiérdemelte az I. és a II. fokozatú „Kozák Keresztet”, a Danyilo Halitszij és Bogdan Kmelnyitszkij III. fokozatú rendeket is. A helikopterpilóta 2022. április 5-én a legmagasabb állami kitüntetést, az Ukrajna Hőse címet és az Arany Csillag rendet kapta meg a ostromlott Mariupolban végrehajtott hősi akciójáért.

December 13-án töltötte be 55. életévét. Édesanyja, felesége, valamint egy lánya és egy fia gyászolja. A fia az apja nyomdokaiba lépett. Ő is katona.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12598 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu