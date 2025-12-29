Rendkívüli orosz bejelentés: az ukránok megtámadták Putyin rezidenciáját, mostantól minden megváltozik – Zelenszkij azonnal közleményt adott ki

Oroszország szerint 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen – sikertelenül –, ezért felülvizsgálja tárgyalási pozícióját. Ukrajna azonban határozottan tagadja a vádakat, és Zelenszkij Telegramon közölte: Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni további támadásokhoz, és megakadályozni a béketárgyalásokat.

A december 28-29-e közötti ukrán dróntámadások nem csak katonai, hanem diplomáciai válsággá is eszkalálódtak, pont akkor, amikor a béke közelebb került, mint valaha / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az éjszaka eseményei ismét feszültté tették az Oroszország és Ukrajna közötti kapcsolatot. A TASS orosz hírügynökség értesülései alapján 91 drón indult Ukrajna területéről, hogy támadást hajtson végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen.

A légvédelem állítólag mindet megsemmisítette, sérültekről nincs jelentés.

Szergej Lavrov külügyminiszter közlése szerint a támadás „állami terrorizmus”, amely új tárgyalási pozíciót követel. Ugyanakkor Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország nem hagyja abba a tárgyalásokat, például az Egyesült Államokkal, csupán a stratégiát módosítják az incidens fényében.

Az ukrán fél azonban azonnal reagált. Volodimir Zelenszkij a Telegramon tagadta a vádakat, és azt mondta, hogy az orosz állítások „egy nyilvánvalóan hamis történet" részei, amelyek célja ürügyet teremteni további támadásokhoz. Szerinte most „nagyon veszélyes kijelentéseket tettek Oroszországból", amelyek egyértelműen arra irányulnak, hogy „meghiúsítsák az összes eredményt, amit Trump elnök csapatával közösen értek el".

Zelenszkij külön kiemelte:

Az oroszok kitaláltak egy történetet valamilyen rezidenciáról, hogy ürügyet teremtsenek további támadásokhoz Ukrajna ellen, különösen Kijevben.

A ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy Oroszország már támadta Kijevet, többek között az Ukrán Miniszterek Kabinetének épületét. Leszögezte, hogy Ukrajna nem tesz lépéseket, amelyek gyengítenék a diplomáciát. Azonban szerinte ezzel szemben „az oroszok mindig ilyen lépéseket tesznek".

Végül Zelenszkij a nemzetközi közösséget szólította fel: „fontos, hogy a világ ne maradjon csendben, és az oroszok ne akadályozzák a béke felé vezető mozgást.”

Trump kimondta, Moszkva rábólintott: karnyújtásnyira a béke Ukrajnában – de Zelenszkij egyelőre még nem örülhet A Kreml szerint a tárgyalások már a végső fázisban vannak. Peszkov szerint a Trump-Zelenszkij-csúcstalálkozó közelebb hozta a háború lezárását, azonban még több pontban is meg kell egyezniük a feleknek.

A két fél narratívái élesen szemben állnak egymással:

míg Moszkva a rezidencia elleni támadást és az ukrán drónterrorizmus súlyosságát hangsúlyozza;

addig Kijev még az incidens valóságalapját is tagadja, és a vádakat politikai motivációval magyarázza.

A konfliktus nem csak katonai, hanem kommunikációs fronton is zajlik: mindkét ország saját médiaháttérrel igyekszik alakítani a nemzetközi közvéleményt.