Összegyűjtöttük, hogy a Világgazdaság olvasóit mely közéleti cikkek érdekelték a legjobban 2025 márciusában. Íme az öt legolvasottabb írásunk – az orosz–ukrán háború és az ukrán frontról érkező hírek domináltak ezúttal is.

Megérkezett az ukrán frontra a magyar hadiipar büszkesége, pokoltűzben ég az ukrajnai gáztranzit – a legolvasottabb közéleti cikkek márciusban / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ukrán front: megérkezett a magyar hadiipar büszkesége, amely felpörgetheti a katonai megrendeléseket

A Rheinmetall leszállította az első KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet Ukrajnának. A mértékadó tudósítások szerint egyetlen, Németországban összerakott példány érkezett meg rendeltetési helyére, míg mások arról számoltak be, hogy a tíz darab Hiúz teljes létszámban megérkezett.

Tavaly derült ki, hogy Lynx gyalogsági harcjárműveket kap az ukrán hadsereg: a hírt a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger erősítette meg a Welt am Sonntagnak adott interjújában.

A cégvezér akkor azt ígérte, hogy első körben tíz járművet szállítanak Kijevnek, és várhatóan 2025-ben állhatnak rendszerbe.

Azt fontos hangsúlyozni hogy egy vagy tíz Hiúz nem hoz változást a háborúban. Ha a harci tapasztalatokkal még nem rendelkező páncélos jól szerepel a fronton, az nagyban megkönnyíti az értékesítésüket, ami a zalaegerszegi gyártást is megpörgetheti.

Pokoltűzben ég az ukrajnai gáztranzit vezetéke, nem volt elég leállítani, fel is robbantották

Március 21-én írtuk meg, találat érte Szudzsánál a határkeresztező földgázállomást, amely az Ukrajnán keresztül Európa felé vezető gázvezeték fontos eleme. Az oroszországi Kurszk régióban található állomás közelében az ukrán csapatokra hónapok óta erősödő nyomás helyeződik.

Az Ukrajnán keresztül Európa felé tartó orosz gázszállításokat már az év elejével leállították, mivel Kijev nem hosszabbította meg a tranzitszerződést, ám a vezeték sérülése miatt könnyen lehet, hogy a szállítások újraindulása is lekerül a napirendről.

Szvetlana Petrenko, az orosz nyomozóbizottság képviselője szerint az ukránok szándékosan robbantották fel az állomást, míg az ukrán vezérkar szerint Szudzsát az oroszok ágyúzták, így a gázállomást is ők lőtték ki. Kurszk régióba tavaly nyáron törtek be az ukrán csapatok, ám az utóbbi hetekben a nagyszabású orosz offenzíva fokozatosan szorítja ki onnan őket. Szudzsa városát korábban foglalták vissza az oroszok.