Ha igaz, amit állítanak, akkor lényegében az egész világ lemaradt arról, hogy Ukrajna egyik, ha nem legkeresettebb embere ellen merényletet követtek el november végén. Az aranyvécéjéről is elhíresült Timur Mindics, aki az ukrán korrupciós botrány egyik fő alakja – és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik közeli barátja – túlélte a merényletet, melyről egyelőre kevés részlet ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy az eset összefügghet-e a Mindics ellen folyó korrupciós nyomozással, vagy más motiváció állhatott mögötte.

Elkezdték elvarrni a szálakat az ukrán korrupciós botrányban: merényletet követtek el az aranyvécés Mindics ellen – „Nem hallották a hírt?” / Fotó: AFP

Ihor Valerijovics Kolomojszkij ukrán üzletember szerint Izraelben követték el a merényletet Mindics ellen. Az üzletember egy bírósági meghallgatáson beszélt az esetről:

Nem is hallották a hírt? November 28-án merényletet követtek el ellene Izraelben. Egy gyilkossági kísérlet volt, a támadókat letartóztatták. Egy házvezetőnő megsérült, ugyanis a támadók összekeverték a szomszédos házakat.

Kolomojszkij közölte: további részleteket a december 11-i vagy 12-i bírósági ülésen kíván ismertetni.

Timur Mindics rendesen benne van az ukrán korrupciós botrány közepében

Mindics neve az elmúlt hetekben egy nagyszabású korrupciós ügy kapcsán került a figyelem középpontjába. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) novemberben hozta nyilvánosságra az úgynevezett „Mindics-felvételeket”, melyek szerint az Enerhoatom állami energetikai vállalatnál visszaosztási rendszer működött. A gyanú alapján a szerződések értékének 10-15 százalékát követelték vissza a kivitelező cégektől, az így szerzett összegeket pedig egy kijevi back office segítségével legalizálták.

A hatóságok becslése szerint a rendszerben mintegy 100 millió dollár (körülbelül 41 milliárd forint) mozoghatott.

A nyomozóhatóságok állítása szerint Mindics irányította a pénzmozgások egy részét, meghatározta a kifizetések arányait és befolyást gyakorolt bizonyos államigazgatási vezetőkre is. A gyanú szerint ez az energetikai és részben a védelmi szektorban is érezhető volt. Mindics november 10-én hagyta el Ukrajnát, néhány órával azt követően, hogy a NABU házkutatásokat indított több helyszínen.