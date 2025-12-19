Deviza
Micsoda nap: Ukrajnának nem elég az EU 90 milliárd euró, rögtön kapott mellé még 8 milliárd dollárt – cseng a kassza Zelenszkijnél

Volodimir Zelenszkij szerint ez nemcsak pénzügyi segítség, hanem világos politikai üzenet Vlagyimir Putyinnak. A norvég parlament jóváhagyta a 2026-ra szóló, 8,2 milliárd dolláros ukrán támogatási csomagot, nem sokkal azután, hogy az EU egy 90 milliárd eurós hitelt fogadott el Kijev számára.
VG
2025.12.19, 21:24
Frissítve: 2025.12.19, 23:01

Pénteken eleredt az ukrán pénzeső: az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelmegállapodása után Norvégia is bejelentette, hogy 2026-ban 8,2 milliárd dollárral támogatja Kijevet.

Volodymyr Zelenskyj visits Norway norvég vagyonalap ukrán
A norvég parlament jóváhagyta a 2026-ra szóló, 8,2 milliárd dolláros ukrán támogatási csomagot, nem sokkal azután, hogy az EU egy 90 milliárd eurós hitelt fogadott el Kijev számára / Fotó: AFP

Norvégia parlamentje elfogadta a 2026-ra vonatkozó, 8,2 milliárd dollár értékű ukrajnai támogatási csomagot. A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be az X-en, hangsúlyozva: 

A norvég lépés jelentősen erősíti Ukrajna képességét az orosz agresszióval szemben.

Zelenszkij külön köszönetet mondott Jonas Gahr Store norvég miniszterelnöknek, a parlamentnek és Norvégia teljes lakosságának. Mint fogalmazott, az ország hosszú távú katonai és humanitárius támogatása „valódi vezetői magatartást, elkötelezettséget és stratégiai megbízhatóságot” tükröz.

Az ukrán elnök szerint az ilyen hozzájárulások egyértelmű jelzések Moszkvának: Ukrajna továbbra is számíthat szövetségeseire, képes lesz megállítani Oroszországot, és visszaállítani a tartós békét. Hozzátette, minden újabb támogatási döntés gyengíti Moszkva azon törekvéseit, hogy félelmet és bizonytalanságot keltsen Európában.

 

Norvégia korábban is jelezte, hogy 2025 után sem csökkenti az Ukrajnának nyújtott segítséget, és a parlamentben széles körű politikai támogatás áll az ukrán ügy mögött. Tavaly ősszel az oslói kormány mintegy 150 millió dollárt különített el arra, hogy Ukrajna földgázt vásárolhasson a téli időszakra.

A mostani döntés megerősíti: Norvégia nemcsak rövid távú segítséget nyújt, hanem hosszú távon is kulcsszereplő marad Ukrajna támogatásában.

Nem áll el az ukrán pénzeső

A norvég döntés előtt nem sokkal, pénteken az Európai Unió vezetői egy hosszas, mintegy 15 órás brüsszeli csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy 90 milliárd eurótámogatást nyújtanak Ukrajnának 2026–2027-re, hitel formájában, amelyet az EU közös kötvénykibocsátásával finanszíroznak és az unió éves költségvetése garantál.

A támogatás célja Ukrajna pénzügyi stabilitásának és védelmi képességének fenntartása a háború további éveiben, miközben a Kijev költségvetési forrásai kimerülőben vannak. 

Ukrajna csak akkor köteles visszafizetni a hitelt, ha Oroszország jóvátételt fizet a háborús károkért, és a befagyasztott orosz eszközök továbbra is zárolva maradnak, amíg erre sor nem kerül.

A csúcs másik fontos kérdésében – a befagyasztott orosz vagyon felhasználásában Ukrajna javára – a tagállamok nem tudtak konszenzusra jutni. Bár korábban felmerült egy olyan „jóvátételi hitel” ötlete, amely ezen eszközökre támaszkodott volna, ezt végül elvetették a jogi és pénzügyi kockázatok miatt, főként Belgium ellenállása miatt, ahol a lefoglalt vagyon legnagyobb része áll.

Az EU azonban fenntartja a jogot, hogy később – ha Oroszország nem fizet – a befagyasztott eszközöket a hitel visszafizetésére használja.

Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

Mintegy tizenöt órás küzdelem után megszületett az alku. Az EU-csúcs legfőbb eredménye, hogy a következő két évre pénzügyi támogatást biztosít Ukrajna számára.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12585 cikk

 

 

