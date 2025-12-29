Deviza
EUR/HUF387,15 -0,04% USD/HUF328,84 -0,03% GBP/HUF443,66 -0,09% CHF/HUF416,32 -0,12% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF75,97 -0,2% CZK/HUF15,94 -0,12%
BUX111 319,03 +0,24% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 958 +1,96% OTP35 190 -0,71% RICHTER9 910 +1,92% OPUS543 -0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS147,5 -0,34% WABERERS5 200 0% BUMIX9 981,8 -0,8% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 458,79 +0,06%
Megdöbbentően erősek a párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Trump elnök méltatta az előrehaladást Zelenszkijjel folytatott tárgyalásai után. Nyugati elemzők erős párhuzamokat vélnek felfedezni az ukrán és a venezuelai helyzet között. Moszkva számára Ukrajna számít egyfajta utolsó védvonalnak, ütközőzónának, Washingtonnál pedig nagyjából hasonló a helyzet Venezuelával.
Dunai Péter
2025.12.29., 14:34

Trump amerikai elnök kincstári optimizmussal állítja, hogy sohasem voltunk közelebb Ukrajnában a békéhez, mint most. Vélhetően igaza van, csakhogy ez nem jelent sokat. Azaz: most is nagyon messze vagyunk az ukrán konfliktus lezárásától, persze korábban még messzebb voltunk. 

Zelenszkij Trump ukrán
Zelenszkij és Trump Washingtonban – erős párhuzamok vannak az ukrán és a venezuelai helyzet között / Fotó: AFP

Ukrajnában az (amerikai) érdekeltek, közvetítők elkövetik azt a hibát, hogy nem mérlegelik súlya szerint Oroszország érdekeit. Pedig Vlagyimir Putyin jó néhányszor figyelmeztette a Nyugatot: ha nem megy szép szóval, tárgyalással, valamennyi fél jogos biztonsági-politikai érdekei figyelembevételével az ukrajnai helyzet rendezése, akkor Oroszország katonai erővel fogja visszavenni, amiről úgy gondolja, hogy az övé, érvényesíteni fogja érdekeit. És ez ellen a Nyugat nem tehet annyit, mint amennyit szeretne.

Párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Akár párhuzam is vonható Oroszország magatartása és Amerika Venezuelával kapcsolatos nézetei, tettei között.  Amerikának (a sokféleképpen értelmezhető Monroe-doktrína szerint – „Amerika az amerikaiaké”) Venezuela nagyjából ugyanazt jelentheti, mint az oroszoknak Ukrajna. Az első-utolsó védvonalat, miként Kuba vagy Mexikó.

A vezető venezuelai médium, a Globovisión, az ottani 24 órás hírtévé méltatta Vlagyimir Putyin venezuelai elnöknek küldött karácsonyi üdvözletét és a két ország stratégiai partnerségre emelt kapcsolatrendszerét. 

Washingtonban Trump kritikusai utalnak rá, hogy a „venezuelai kábítószer-probléma” nem is annyira kábítószerügy, mint amennyire nemzetbiztonsági kérdés. 

Maduróval, Venezuela régi-új urával a Fehér Háznak hasonló gondjai vannak, mint a Kremlnek Zelenszkijjel. 

Kiszámíthatatlan politikát folytat, lepaktál Amerika történelmi ellenfeleivel, és súlyos károkat, érdeksérüléseket okoz az amerikai kőolajiparnak. 

És az új orosz nemzetközi viselkedési normák szerint (amelyeket a két jobboldali, erősen nacionalista ideológus, Dugin és Karaganov fogalmazott meg) Moszkva ugyanúgy fog cselekedni, mint hasonló helyzetben Washington, vagyis jöhet az orosz ágyúnaszád-diplomácia. 

Az ukránok még mindig azzal áltatják magukat, hogy Európa támogatásával győztesen kerülhetnek ki a háborúból.

Ez a tévhit egyébként az egyik főoka a tárgyalásos megoldások eddigi kudarcának.

Tragikus, hatalmas árat fognak ezért fizetni Ukrajnában – már ha az ország jelenlegi formájában fennmarad. Európa vélhetően egy igen alapos vezetőcserével (amely nemcsak az EU-apparátus vezetését, hanem – elsősorban a kulcsországokban, Berlinben, Párizsban és talán Rómában is – a nemzeti eliteket is érinteni fogja) és gazdasági hangsúlymódosítással kavarodhat csak ki a válságból. A változások, noha London már nem EU-tag, Nagy-Britanniát sem kerülik el. Annál is kevésbé, mert Oroszország nyugat-európai „ősellenségei” nem a közfelfogás szerinti németek, hanem az angolok.

Ukrajna nem járna feltétlenül jól a NATO-tagsággal

Ukrajna egyes nyugati vélemények szerint feladhatja ragaszkodását a NATO-tagsághoz, ha megfelelő biztonsági garanciákat kap. Ezt az amerikaiak, a nyugatiak megígérték, ugyanakkor konkrétan nem tudni, részletesen milyen garanciákat vállalna a Nyugat. Ennek lehetnek olyan kihatásai, amelyek szerint Ukrajnának megérheti az Észak-atlanti Szerződés Szervezetétől való távol maradás, hiszen 

  • a NATO 5. cikkelyhez hasonló szintű biztonsági garanciákhoz juthat, ugyanakkor 
  • nem kell neki felvállalni a NATO-tagsággal járó, esetenként költséges és akár az ukrán nemzeti érdekekkel szembemenő, de általános NATO-érdekeket szolgáló kötődéseket.

Gripenek helyett jönnek a lengyel MIG-ek?

Ukrán sajtóforrások szerint Kijev megkezdte a svédekkel a legújabb, Gripen E mintájú harci gépekre az ukrán pilóták és a földi kezelő-javító személyzet kiképzéséről a tárgyalásokat. 

  • Mindez annak ellenére zajlik, hogy nincs végleges döntés arról, hogy megkapná ezeket a harci gépeket. 
  • Nem világosak a fizetési feltételek és 
  • azt sem tudni, hogy a korábban elindult hasonló pilótaképző programokat (a többi között a francia Mirage-5000-eseket, az amerikai F-16-osokat érintő komplex megállapodásokat) miként érintené a program.

Mindenesetre magasan a legjelentősebb, legnagyobb ilyen vállalkozásról van szó. Az ukrán sajtó 100-150 ilyen gép beszerzéséről tud. Összehasonlításképpen: 

Magyarországnak és Csehországnak egyenként 14-14 JAS-39-es Gripenje van. 

Az ukrán rendelés egy nagyságrenddel nagyobb, mint a magyar légierő Gripenjeinek a száma. 

Ukrajna légierőterveibe ugyanakkor bekavarhat a lengyel lehetőség: Karol Nawrocki lengyel elnök nem zárta ki, hogy cserébe az ukrán drónelhárítási technológiákért, lengyel, lecserélésre szánt MiG-29-es többcélú vadászgépeket adnának át Ukrajnának. Az üzlet egyik óriási előnye az lenne, hogy az ukrán pilóták ismerik a MiG-eket, nem úgy, mint a Gripeneket. 

Orosz-ukrán háború

Világrend

Megdöbbentően erősek a párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Moszkva számára Ukrajna számít egyfajta utolsó védvonalnak, ütközőzónának, Washingtonnál pedig nagyjából hasonló a helyzet Venezuelával.
Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

Két új igazgatót is kineveztek az osztrák cég élére.
