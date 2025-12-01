Deviza
EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.65 -0.43% CHF/HUF408.5 -0.25% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.77 -0.11% EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.65 -0.43% CHF/HUF408.5 -0.25% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.77 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,610.75 +1.06% MTELEKOM1,756 -0.11% MOL3,018 +3.58% OTP34,510 +0.87% RICHTER9,740 +0.05% OPUS528 -2.08% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,369.23 -0.33% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,360.18 +0.63% BUX110,610.75 +1.06% MTELEKOM1,756 -0.11% MOL3,018 +3.58% OTP34,510 +0.87% RICHTER9,740 +0.05% OPUS528 -2.08% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,369.23 -0.33% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,360.18 +0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
karbonadó
Századvég
Európai Unió
áremelkedés

Jön az új uniós adó, kiszámolták, mit okozna Magyarországon: 872 forintos benzin, 886 forintos gázolaj

Karbonadó bevezetését tervezi az Európai Parlament. Az új uniós elképzelés jelentős áremelkedéseket okozna Magyarországon.
VG
2025.12.01, 08:17
Frissítve: 2025.12.01, 08:36

Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt – írta elemzésében a Századvég.

European,Flags,Flap,In,The,Wind,Outside,Eu,Headquarters,In európai gazdaság Európai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel, EU
Áremelkedéseket okozna az új uniós karbonadó / Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Kiemelték, hogy az Európai Parlament november 13-án megszavazta a 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célról szóló klímarendeletet, amelynek egyik fontos eszközét a lakossági fűtésre-hűtésre, közlekedésre, valamint mezőgazdasági tevékenységre bevezetendő, 2028-ban induló kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentené. Az eszköz lényegét tekintve egy karbonadó, amely a fogyasztás visszafogása érdekében, mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat, illetve a háztartások és a gazdák energiaköltségeit.

Már így is többet fizet az Európai Unió

A Századvég elemzése szerint ez a lépés észérvekkel nehezen indokolható, mivel az Európai Unió a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás csupán 6 százalékáért felelős, azonban a polgárai már most is jóval többet fizetnek a rezsiért, illetve az üzemanyagért, mint a más nagy régiókban élők.

  • A tavalyi évben a háztartásiáram-tarifák 60 százalékkal, a gáztarifák pedig 125 százalékkal voltak magasabbak az Európai Unióban, mint az Amerikai Egyesült Államokban.
  • Hasonló mértékű különbség tapasztalható a benzin árában is, idén januárban egy liter üzemanyagért az EU-ban kétszer annyit kellett fizetni, mint az USA-ban, és 65 százalékkal többet, mint Kínában.

Ezzel Európa a világon az egyik legdrágább kontinensnek minősül, ami a szállítási költségeken keresztül szinte valamennyi termék árában megjelenik.

Az elemzés szerint a magas energiaárak súlyos társadalmi problémákat idéznek elő: 2024-ben az uniós polgárok 22 százaléka fűtési, 26 százaléka pedig díjfizetési nehézségekről számolt be. Az országok közötti különbségek leginkább a tarifaszabályozásban tapasztalható eltérésekkel magyarázhatók. Példaként emelték ki Magyarországot, amely azért volt képes a legalacsonyabban tartani az érintettek arányát az unióban, mert a rezsicsökkentési program keretében a közösség legszigorúbb tarifaszabályozását alkalmazza.

Áremelkedéseket okozna a karbonadó

A most belengetett karbonadó lakossági kiterjesztése azonban súlyos következményekkel járna. A kvótakereskedelmi rendszer bevezetésének technikai feltétele a hatósági árszabályok felszámolása, ami a piaci árakat azonnal a magyar háztartásokra zúdítaná, a szén-dioxid-kibocsátások elvárt mértékű csökkenéséhez pedig jelentős további drágulásra lenne szükség uniós szinten, ami ugyancsak begyűrűzne a lakossági tarifákba. Ráadásul az intézkedés annál drasztikusabb mértékben érintene egy országot, minél nagyobb hatósági védelmet nyújt jelenleg a lakosságnak.

A Századvég becslése szerint a rezsicsökkentési program megszüntetésének és a karbonadó bevezetésének következtében a magyarok áram- és gáztarifái a jelenlegi 3,9-szeresére növekednének, ami egy átlagos háztartásra nézve évente 575 ezer forint többletkiadást jelentene. Brüsszel radikális klímacéljainak eléréséhez az intézkedés bevezetésének évében csaknem 50 százalékkal kellene emelkednie az üzemanyagáraknak, így Magyarországon a benzin új egyensúlyi árszintje literenként 872 forintra, a gázolajé pedig 886 forintra növekedne.

A Századvény szerint a klímamodellek alapján ez 2040-ig – az érintett szektorokra kitűzött 90 százalékos kibocsátáscsökkentés elérése esetén – legfeljebb 0,019 Celsius-fokkal foghatja vissza a globális átlaghőmérséklet emelkedését, vagyis a karbonadó súlyos társadalmi károkat okozna elhanyagolható mértékű éghajlatvédelmi haszonért.

Rezsi

Rezsi
216 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu