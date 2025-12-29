Azonnal megszólalt Ursula von der Leyen a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozóról: az Európai Bizottság elnöke megmondta, mi a kulcsa az ukrán békének

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen pozitív hangvételű nyilatkozatot tett közzé a közösségi médiában azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök több európai vezetővel folytatott megbeszélést.

Fotó: Anadolu via AFP

Von der Leyen szerint a december 28-án, Floridában tartott Zelenszkij–Trump-találkozót követő videokonferencián jelentős előrelépés történt a béketárgyalásokkal kapcsolatban, amit az Európai Unió üdvözöl.

„Európa kész továbbra is együttműködni Ukrajnával és amerikai partnereinkkel, hogy ezt az előrelépést megszilárdítsuk” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, kiemelve, hogy a folyamatban kulcsfontosságúak a megbízható biztonsági garanciák már a kezdetektől.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő december 28-án találkozott Trump floridai Mar-a-Lago rezidenciáján, Palm Beachen, hogy az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervről tárgyaljanak. A megbeszélés előtt Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amit jó és nagyon produktív hívásnak nevezett.

A több mint két és fél órás találkozón egy 20 pontos béketervet vitattak meg, amelyről Zelenszkij korábban azt állította, hogy már 90 százalékban kész, főként biztonsági garanciákra, gazdasági megállapodásokra és területi kérdésekre fókuszálva. A közös sajtótájékoztatón mindkét vezető optimizmust fejezett ki: Trump nagyszerű találkozónak nevezte az egyeztetést, és kijelentette, hogy sokkal közelebb kerültek egy megállapodáshoz.

Ugyanakkor az amerikai elnök elismerte, hogy nehéz kérdések – elsősorban a Donbász régió sorsa és más területi viták – továbbra is megoldatlanok. Zelenszkij köszönetet mondott a vendéglátásért, hangsúlyozva, hogy a biztonsági garanciák terén jelentős előrelépés történt, és reméli, a tárgyalások hamarosan békéhez vezetnek. Hozzátette, hogy a csapatok a következő hetekben folytatják a munkát, és januárban lehetséges egy újabb találkozó európai vezetőkkel, akár Washingtonban.