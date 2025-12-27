Deviza
Leállás jön az útdíjfizetési rendszerben, már most érdemes megvenni az e-matricát

Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor az informatikai rendszer átállítása miatt. Az útdíjat és az e-matricát érdemes ezért előre megvásárolni.
MTI
2025.12.27, 11:22
Frissítve: 2025.12.27, 11:39

Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Részleges leállás jön az útdíjfizetési rendszerben újévkor / Fotó: Szakony Attila

A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek – tehergépjárművek, buszok – által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1. 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla-egyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre, a technikai átállást megelőzően, a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel HU-GO-egyenlegüket.

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg – közölték, hozzátéve, hogy a HU-GO e-útdíj-rendszerben fedélzeti egységgel közlekedő ügyfeleik útdíjbevallását utólagosan befogadják.

A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni újévkor: december 31-én 23 óra 15 és január 1-jén reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség, a Nemzetiutdíj.hu oldalon, illetve a kisebb viszonteladóknál nem.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk.

