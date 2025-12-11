Zelenszkij elárulta, hogyan szerezheti vissza Ukrajna az oroszoktól Európa legnagyobb atomerőművét – ehhez Putyinnak is lesz egy-két szava

Volodimir Zelenszkij nyíltan beszélt a Zaporizzsjai Atomerőmű jövőjéről: ha az oroszok megtartják az erőművet, az nem fog működni. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az amerikaiak szerepvállalása és a térség demilitarizálása kulcsfontosságú lehet a közös irányítás kialakításához.

Zelenszkij szerint az orosz jelenlét megakadályozza a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonságos működését / Fotó: Anadolu via AFP

Zelenszkij az ukrán ePravdának nyilatkozva újabb részleteket osztott meg a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) körüli tárgyalásokról. Az ukrán elnök kiemelte: az orosz fél ragaszkodik az erőmű megtartásához, míg Ukrajna ezt teljes mértékben elutasítja.

Ha így marad, az erőmű nem fog működni

– fogalmazott Zelenszkij.

A tárgyalások során az Egyesült Államok egy közös irányítási formát javasolt, ami lehetőséget adna a ZNPP biztonságos működésére. „Ha az amerikaiak át tudják venni az erőmű feletti ellenőrzést, és a térség demilitarizált lesz, az ukrán fél hozzáférést biztosíthat a létesítményhez. Ezután lehet beszélni a közös menedzsmentről” – mondta az elnök.

Zelenszkij hozzátette, hogy az oroszok az erőművet saját tulajdonuknak tekintik, és nem hajlandók engedményeket tenni. A megoldás kulcsa az amerikai részvételben rejlik: „Ha az amerikaiak átveszik az erőművet, világos, hogy az ő befolyásuk és befektetésük érvényesül, a miénk pedig a mi részünk.”

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy jelenleg nehéz megjósolni, milyen formában jöhet létre a konszern, hogyan indítható újra a működés, és miként menedzselhető a létesítmény. Minden kérdés még tárgyalás alatt áll.

Az oroszok már elmondták, hogy adják vissza a Zaporizzsjai Atomerőművet

Oroszország állami atomipari óriása, a Roszatom vezetője szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa a valós katonai és politikai helyzet függvénye, és nem Ukrajna egyoldalú kívánságain múlik, kié vagy hogyan működik tovább a létesítmény. A cégvezető azt is kijelentette, hogy Oroszország jelenleg gyakorlatilag teljes ellenőrzést gyakorol az erőmű felett, és minden kapcsolódó döntést az orosz vezetés hoz meg, miközben a létesítmény biztonsági és üzemeltetési feltételeit is ők határozzák meg.