Zátonyra futott egy nagy szlovák hajó a Dunán: megpróbálják kiszabadítani - videón a Dunaföldvárnál megrekedt Bonavia
Dunaföldvárnál több kritikus szakasz van, ahol ismét megfeneklett egy hajó, ami már több napja rostokol fogságában – írj a Duol. Majdnem napra pontosan egy éve történt, hogy 2024. november végén megfeneklett egy takarmány célra gabonát szállító, szlovák honosságú uszály a dunaföldvári híd lábától pár méterre.
Akkor hat nap után, a sokadik próbálkozásra, két tolóhajó segítségével és több órás művelet után sikerült végre kiszabadítani kényszerfogságából a szerencsétlenül járt uszályt. Most ismét „áldozatot szedett" a Duna, ezúttal a település felőli oldalhoz közel, a kemping magasságában zátonyra futott egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító, a Bonavia.
Mint kiderült, a most szerencsétlenül járt legénység megdöntötte a tavalyi kényszerfogság idejét, ugyanis december 2-án feneklettek meg. Mindezt a BRFK kommunikációs osztályától kapott válaszból tudjuk, miután írásban hivatalos tájékoztatást kértünk a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól az eset körülményeiről.
Az esettel kapcsolatban sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított az esettel kapcsolatosan.
Alacsony a vízállás
A baleset idején a Duna vízállása -80 centiméter közelében volt, azóta viszont folyamatos az apadás, december 10-én hajnalban -109 centin állt, a valaha volt legkisebb érték -199 centiméter. Ami segíthet a hajó kiszabadításában az, hogy
a következő napokban komolyabb emelkedés várható, péntekre már -39 centit jósolnak, ami felfelé és lefelé eltérhet ettől.
Azonban így már önerejéből is kiszabadulhat a Bonavia.
A mostani eset nem egyedi, ilyen alacsony vízállásnál a földvári szakaszon rendszeresen futnak zátonyra hajók, 2022-ben például több, mint egy hétig vesztegelt az Isaccea nevű megrekedt hajó itt.
Szintén ezen a részen egy több mint egymillió liter gázolajat szállító szerb tankerhajó is megfeneklett évekkel korábban, szerencsére környezeti katasztrófa nem történt.
2025 februárjában nem sokkal a dunaföldvári híd felett, közvetlenül a part mellett megfeneklett és keresztbe állt egy önjáró hajó, a zátonyra futott jármű eleje a homokos partra feküdt fel.
A Duna elvben nagy lehetőséget ad a szállítmányozásra, ugyanakkor az elöregedett kikötők, és az újabban hektikus vízállás meggátolják a hajózás fejlődését, pedig nagy lehetőség rejlik benne.
Teljesen átalakulhat a Duna, beköszönthet az aranykor
A Duna gazdasági szempontból is értékes alternatívákat biztosít, hiszen sok a tíz országon átívelő folyón a kihasználatlan kapacitás. Beszédes, hogy a vízi szállítmányozás visszaesett az elmúlt időszakban, ugyanakkor az ukrán Duna-szakasz áruforgalma gyakorlatilag kilőtt. Az Oeconomus átfogó tanulmányt publikált a Dunáról. A Duna által érintett országok közül kiemelkedik a román és az ukrán, valamint kisebb részben a szerb szakasz áruforgalmának mennyisége.
Romániában mintegy ezer kilométeren át szeli keresztül az országot a Duna, de
az elmúlt években csökkent a romániai szakasz áruforgalma,
a visszaesés 25 százalékos. Ugyanakkor – bizonyosan a háború miatt – az ukrán Duna-szakasz áruforgalma gyakorlatilag kilőtt.
Minden bizonnyal az egyik legnagyobb előnye a Dunán való szállításnak, hogy a folyam a Fekete-tengerbe torkollik, ezáltal a továbbszállítás újabb lehetőségeket kínál. 2023-ban a Duna–Fekete-tenger-csatornán szállított áru mennyisége 23 364 millió tonnát tett ki, amelyből 18 794 millió tonna nemzetközi szállítmány, 4570 millió tonna pedig belvízi szállítmány volt.
Ahhoz, hogy a vízi úton történő szállítmányozás gördülékenyen valósulhasson meg, fennakadások nélkül, szükséges, hogy ki legyen építve a multimodális terminálrendszer a folyam mentén, azaz helyben lehessen vasútról, közútról átpakolni.