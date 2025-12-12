Zátonyra futott egy nagy szlovák hajó a Dunán: megpróbálják kiszabadítani - videón a Dunaföldvárnál megrekedt Bonavia

Dunaföldvárnál több kritikus szakasz van, ahol ismét megfeneklett egy hajó, ami már több napja rostokol fogságában – írj a Duol. Majdnem napra pontosan egy éve történt, hogy 2024. november végén megfeneklett egy takarmány célra gabonát szállító, szlovák honosságú uszály a dunaföldvári híd lábától pár méterre.

A zátonyra futott Bonavia / Fotó duol

Akkor hat nap után, a sokadik próbálkozásra, két tolóhajó segítségével és több órás művelet után sikerült végre kiszabadítani kényszerfogságából a szerencsétlenül járt uszályt. Most ismét „áldozatot szedett" a Duna, ezúttal a település felőli oldalhoz közel, a kemping magasságában zátonyra futott egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító, a Bonavia.

Mint kiderült, a most szerencsétlenül járt legénység megdöntötte a tavalyi kényszerfogság idejét, ugyanis december 2-án feneklettek meg. Mindezt a BRFK kommunikációs osztályától kapott válaszból tudjuk, miután írásban hivatalos tájékoztatást kértünk a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól az eset körülményeiről.

Az esettel kapcsolatban sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított az esettel kapcsolatosan.

Alacsony a vízállás

A baleset idején a Duna vízállása -80 centiméter közelében volt, azóta viszont folyamatos az apadás, december 10-én hajnalban -109 centin állt, a valaha volt legkisebb érték -199 centiméter. Ami segíthet a hajó kiszabadításában az, hogy

a következő napokban komolyabb emelkedés várható, péntekre már -39 centit jósolnak, ami felfelé és lefelé eltérhet ettől.

Azonban így már önerejéből is kiszabadulhat a Bonavia.

A mostani eset nem egyedi, ilyen alacsony vízállásnál a földvári szakaszon rendszeresen futnak zátonyra hajók, 2022-ben például több, mint egy hétig vesztegelt az Isaccea nevű megrekedt hajó itt.

Szintén ezen a részen egy több mint egymillió liter gázolajat szállító szerb tankerhajó is megfeneklett évekkel korábban, szerencsére környezeti katasztrófa nem történt.

2025 februárjában nem sokkal a dunaföldvári híd felett, közvetlenül a part mellett megfeneklett és keresztbe állt egy önjáró hajó, a zátonyra futott jármű eleje a homokos partra feküdt fel.

