Zelenszkij váratlanul meggondolta magát: mégis jöhet az elnökválasztás Ukrajnában – ezek a feltételei

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy kész részt venni az elnökválasztáson, amennyiben a nemzetközi partnerek képesek biztosítani a választások lebonyolításának biztonsági feltételeit. Zelenszkij kész a hadiállapot idején érvényes választási törvény módosítására is, és javaslatokat vár a parlamenttől – számolt be a Pravda az ukrán elnök keddi sajtótájékoztatójáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész elindulni egy esetleges elnökválasztáson /Fotó: NurPhoto via AFP

A sajtótájékoztatón arról is kérdezték a vezetőt, hogy gyakorolt-e az Egyesült Államok nyomást Ukrajnára a választások ügyében, illetve hogy a delegációk tárgyaltak-e egy esetleges ukrán elnökválasztásról. Zelenszkij hosszasan válaszolt.

„Én ezt a kérdést nem vitattam meg. Úgy gondolom, az ukrajnai választások kérdése elsősorban a mi népünktől függ. Ez az ukrán nép ügye, nem pedig más országok népéé."

Az elnök ezután kifejtette, hogy milyen feltételei vannak a választásnak.

"Ahhoz, hogy választást lehessen tartani, két kérdést kell megoldani:

mindenekelőtt a biztonságot: hogyan lehet választást szervezni folyamatos rakétacsapások közepette, mi lesz a katonákkal, hogyan fognak szavazni

másodszor pedig a jogi alapokat, amelyek a választások legitimitását garantálják.

És ha már az Egyesült Államok elnöke és partnereink felvetik ezt a témát, nagyon röviden válaszolok: nézzék, készen állok a választásokra.

"Sőt, most arra kérem az Egyesült Államokat, akár európai kollégákkal együtt, hogy segítsenek biztosítani a választások lebonyolításának biztonsági feltételeit."

Ha ez adott, akkor a következő 60–90 napban Ukrajna készen fog állni a választások megtartására.

"Bennem személy szerint megvan bennem a szándék és a készség ehhez.

Arra kérem képviselőinket, a parlament tagjait, hogy készítsenek jogszabály-módosítási javaslatokat a hadiállapot alatti választások törvényi feltételeinek megváltoztatásához. Én holnap Ukrajnában leszek, várom partnereink és a képviselők javaslatait, és készen állok a választásokra.”

Zelenszkij visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint azért nem tartottak még választásokat Ukrajnában, mert ő „ragaszkodik az elnöki székhez”, és emiatt folytatódna a háború.