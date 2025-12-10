Zelenszkij váratlanul meggondolta magát: mégis jöhet az elnökválasztás Ukrajnában – ezek a feltételei
Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy kész részt venni az elnökválasztáson, amennyiben a nemzetközi partnerek képesek biztosítani a választások lebonyolításának biztonsági feltételeit. Zelenszkij kész a hadiállapot idején érvényes választási törvény módosítására is, és javaslatokat vár a parlamenttől – számolt be a Pravda az ukrán elnök keddi sajtótájékoztatójáról.
A sajtótájékoztatón arról is kérdezték a vezetőt, hogy gyakorolt-e az Egyesült Államok nyomást Ukrajnára a választások ügyében, illetve hogy a delegációk tárgyaltak-e egy esetleges ukrán elnökválasztásról. Zelenszkij hosszasan válaszolt.
„Én ezt a kérdést nem vitattam meg. Úgy gondolom, az ukrajnai választások kérdése elsősorban a mi népünktől függ. Ez az ukrán nép ügye, nem pedig más országok népéé."
Az elnök ezután kifejtette, hogy milyen feltételei vannak a választásnak.
"Ahhoz, hogy választást lehessen tartani, két kérdést kell megoldani:
- mindenekelőtt a biztonságot: hogyan lehet választást szervezni folyamatos rakétacsapások közepette, mi lesz a katonákkal, hogyan fognak szavazni
- másodszor pedig a jogi alapokat, amelyek a választások legitimitását garantálják.
És ha már az Egyesült Államok elnöke és partnereink felvetik ezt a témát, nagyon röviden válaszolok: nézzék, készen állok a választásokra.
"Sőt, most arra kérem az Egyesült Államokat, akár európai kollégákkal együtt, hogy segítsenek biztosítani a választások lebonyolításának biztonsági feltételeit."
Ha ez adott, akkor a következő 60–90 napban Ukrajna készen fog állni a választások megtartására.
"Bennem személy szerint megvan bennem a szándék és a készség ehhez.
Arra kérem képviselőinket, a parlament tagjait, hogy készítsenek jogszabály-módosítási javaslatokat a hadiállapot alatti választások törvényi feltételeinek megváltoztatásához. Én holnap Ukrajnában leszek, várom partnereink és a képviselők javaslatait, és készen állok a választásokra.”
Zelenszkij visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint azért nem tartottak még választásokat Ukrajnában, mert ő „ragaszkodik az elnöki székhez”, és emiatt folytatódna a háború.
Ahhoz, hogy Ukrajnában hadiállapot idején választásokat lehessen tartani, alkotmánymódosításra van szükség, mivel az kiköti, hogy csak békeidőben lehet ezt megtartani. Az alkotmányban ugyanakkor az is benne van, hogy módosítani csak békeidőben lehet, így kérdéses, hogy milyen jogi kiskaput találnak majd a honatyák Zelenszkij kérésének teljesítésére.
Az ukrán elnök várhatóan nem tervez hosszú ideig hatalomban maradni, még, ha valóban el is indul újból az elnökválasztáson és azt megnyeri. Amennyiben ugyanis az orosz-ukrán háború nyugvópontra jut és megszüntetik a hadiállapotot, Zelenszkij nem akar tovább hatalomban maradni. Legalábbis ősszel még erről beszélt egy amerikai tévéműsorban. Ott azt közölte, hogy békeidőben már nem szeretné vezetni az országot. Zelenszkij akkor azt is bejelentette, hogy egy több hónapos tűzszünet során egyezne bele az elnökválasztás kiírásába.