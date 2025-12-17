Deviza
EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,46 +1,03% GBP/HUF443,46 +0,67% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,36 +0,93% RON/HUF76,44 +0,98% CZK/HUF15,96 +0,61% EUR/HUF389,26 +0,97% USD/HUF331,46 +1,03% GBP/HUF443,46 +0,67% CHF/HUF416,84 +1,04% PLN/HUF92,36 +0,93% RON/HUF76,44 +0,98% CZK/HUF15,96 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
EU-csúcs
orosz vagyon
Volodimir Zelenszkij
Ukrajna támogatása
Orbán Viktor
Andrej Babis

Zelenszkij nem bírja tovább idegekkel, maga megy Brüsszelbe az orosz vagyonért: Orbán Viktor és Andrej Babis fogja várni – nagy bukás lehet a vége

Kijevnek sürgősen kell az orosz vagyonra alapozott hitel, ám egyre kevesebben támogatják ezt a tervet. Zelenszkij személyes jelenléttel próbálja felgyorsítani az uniós döntést Ukrajna finanszírozásáról.
VG
2025.12.17, 19:30
Frissítve: 2025.12.17, 20:00

Bár Brüsszel újabb milliárdokat adna Ukrajnának, ezúttal a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, a terv látszólag megakadt, hála a magyar kormánynak és szövetségeseinek. Volodimir Zelenszkij azonban csütörtökön személyesen is elutazik az uniós csúcstalálkozóra, hogy megpróbálja megszerezni a Kijevnek sürgősen kellő támogatást.

Ukrainian President Zelenskyy in Brussels
Zelenszkij személyes jelenléttel próbálja felgyorsítani az uniós döntést Ukrajna finanszírozásáról / Fotó: Anadolu via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön részt vesz az Európai Unió állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. Az ukrán vezető célja a Bloomberg szerint egy mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomag elfogadtatása, amelyet a befagyasztott orosz állami vagyon fedezne a következő két évben.

A terv azonban komoly vitát váltott ki az EU-n belül. 

Több tagállam – köztük Magyarország – arra figyelmeztet, hogy az orosz vagyon felhasználása jogi aknamező, és súlyos pénzügyi felelősséget róhat az unióra. Nem véletlen, hogy Belgium is ellenzi az elképzelést, hiszen ott található az orosz jegybanki eszközök jelentős része, és reális veszélyként kezeli egy későbbi kártérítési per lehetőségét.

Magyarország álláspontja egyértelmű. Orbán Viktor miniszterelnök szerint az orosz vagyon elkobzása és Ukrajnának juttatása nemcsak jogsértő, hanem politikailag is rendkívül veszélyes lépés lenne. A magyar kormány úgy látja: az EU ezzel belesodródna a háború további eszkalációjába, miközben az európai gazdaság és a tagállamok fizetnék meg az árát.

Zelenszkij hiába jön, az orosz vagyon nem megy sehová

A brüsszeli csúcson végül nem került napirendre az orosz vagyon jogi felhasználásának kérdése, ami magyar kormányzati értékelés szerint egyértelmű visszalépés Ursula von der Leyen és a háborúpárti tagállamok részéről. Ez azt jelzi, hogy a magyar ellenállás hatásos volt, és sikerült megakadályozni egy elhamarkodott döntést.

A magyar álláspontot nemzetközi politikai támogatás is erősíti. Andrej Babis cseh miniszterelnök Brüsszelből üzent a magyaroknak, nyíltan kiállva Orbán Viktor mellett. Babis szerint Európának szüksége van olyan vezetőkre, akik megvédik a nemzeti érdekeket, és nem engedik, hogy Brüsszel jogilag és gazdaságilag is kockázatos döntéseket erőltessen a tagállamokra.

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az EU-csúcson: Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett, elbukott a nagy terv – Ukrajna nem kapja meg a befagyasztott orosz vagyont

Brüsszel visszatáncolt az egyik legvitatottabb kérdésben. Orbán Viktor szerint sikerült megbuktatni a tervet, amely a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna kezébe tette volna, ezzel tovább fűtve a geopolitikai feszültségeket és az ország hadigépezetét is.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12566 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu