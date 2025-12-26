Az oroszok máris megsemmisítették Zelenszkij béketervét, hiába megy tárgyalni Trumppal: "Semmilyen megállapodás nem jöhet létre"

Oroszország egyértelmű jelzést tett arra vonatkozóan, hogy elutasítja az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti 20 pontos tervet – hívta fel a figyelmet a Pravda. Ezt Zelenszkij a napokban mutatta be.

Zelenszkij béketervét máris megsemmisítették az oroszok: hiába megy tárgyalni Trumppal / Fotó: AFP

Az ukrán lap Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettest idézi, aki azt nyilatkozta, hogy az Ukrajna által közzétett, az Egyesült Államokkal egyeztetett 20 pontos terv

radikálisan eltér

a Washington és Moszkva között létrejött megállapodásoktól. Ezt az Interfax orosz hírügynökség tette közzé Rjabkov, egy orosz televízióban elmondott szavai alapján..

Ebben az orosz külügyminiszter-helyettes egy „20 pontos tervet” említett, amely szerinte „ukrán nyilvános fórumokon” jelent meg. „Tudjuk, hogy ez a terv gyökeresen – ha egyáltalán tervnek nevezhető – különbözik attól a 27 ponttól, amelyen az elmúlt hetekben, december elejétől kezdve az amerikai féllel dolgoztunk” – tette hozzá.

Rjabkov azt is mondta, hogy a közeljövőben sor kerül az orosz és amerikai képviselők között a múlt hétvégi floridai találkozók „mélyreható elemzésére”.

De az Alaszkában meghatározott kereteken belül maradás nemcsak alapvető fontosságú számunkra, hanem elengedhetetlen is. Nem léphetjük túl ezt a keretet, különben ebből nem csak egy instabil megállapodás lehet, hanem egyszerűen nem jöhet létre semmilyen megállapodás – húzta alá.

A Világgazdaság pénteken számolt be arról, hogy a Kreml és a Fehér Ház megállapodott az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásáról – ezt jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírók előtt Moszkvában. Ezzel immár biztos, hogy az ukrán béketárgyalás folyamata lendületet kapott.

A közlés időzítése talán nem véletlen: éppen egybeesik azzal, hogy Zelenszkij ismertette, még ezen a héten tárgyal az amerikai elnökkel az ukrajnai béketervről. Az ukrán elnök talán nem is számolt azzal, hogy az orosz fél is hasonló fázisban tart Trump stábjával.

Peszkov közölte, hogy Putyin elnök megbízásából kapcsolatfelvétel történt az orosz és az amerikai kormányzat képviselői között, az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója képviselte, az amerikai oldalon „több beszélgetőpartner volt”.

Megállapodtak a párbeszéd folytatásról

– jelentette ki Peszkov. Megismételte, hogy a Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz–amerikai kapcsolatfelvétel részleteit. „Továbbra is úgy véljük, hogy jelenleg ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala negatívan befolyásolhatja a tárgyalási folyamatot.”