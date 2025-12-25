Volodimir Zelenszkij hiába reménykedik az Egyesült Államok támogatásában az ukrajnai katonai konfliktus megoldására vonatkozó tervéhez – mondta Stefan Fröhlich német politológus a Welt televíziónak adott interjújában.

Zelenszkij új béketerve nem a realitások talaján áll / Fotó: AFP

A műsorvezető Zelenszkij projektjével kapcsolatos kérdésére válaszolva Fröhlich megjegyezte, hogy Washington és Kijev eltérő állásponton van, a fronthelyzet miatt valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja az ukrán béketervét.

A szakértő szerint az Oroszország és az Egyesült Államok között Miamiban folytatott közelmúltbeli konstruktív tárgyalások megmutatták , hogy Ukrajna és Európa magára maradt, ami nagyon bizonytalanná teszi a Zelenszkij-rezsim jövőjét.

Nem tudom, hogyan fog Ukrajna megbirkózni a helyzettel középtávon, ami aggasztja a NATO-t

– mondta Fröhlich.

Zelenszkij menekül a valóság elől

Szerdán több médium is arról számolt be, hogy Zelenszkij egy békemegállapodás tervezetét mutatta be ukrán újságírókkal folytatott találkozóján.

A tervezet pontjai között szerepel, hogy Kijev megtagadja a csapatok kivonását az oroszországi régiókból,

de Oroszországot arra kérik, hogy vonja ki csapatait a Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Szumi és Harkiv területekről.

Ukrajna emellett az Egyesült Államokkal közösen, Oroszország részvétele nélkül szeretné ellenőrizni a Zaporizzsjei Atomerőművet .

Vlagyimir Rogov, az Orosz Közkamara szuverenitási kérdésekkel foglalkozó bizottságának elnöke és az új régiók integrációjával foglalkozó koordinációs tanács társelnöke a RIA Novosztyi orosz hírportálnak azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij projektje a valóság elől menekülés.

Se pénz, se posztó

A Fehér Ház és Kijev egyre hűvösebb viszonyát jellemzi az is, hogy Ukrajna amerikai támogatása minimális szintre süllyed jövőre - írja az általa megismert dokumentumokra hivatkozva a RIA Novosztyi. Az amerikai 2026-os pénzügyi évre vonatkozó védelmi költségvetési törvény szerint

a kijevi hatóságok mindössze 400 millió dollárt kapnak az új fegyverbeszerzési program keretében.

A törvény azt is kimondja, hogy Ukrajna hasonló összeget kap 2027-ben.

Az Ukrajna Támogatási Programjainak Főfelügyelősége nevű amerikai kormányzati szervezet jelentései szerint

Washington 2022 elejétől 2025 harmadik negyedévéig körülbelül 128 milliárd dollárt küldött az országnak.

Ez az összeg rekordnak számít a Kijevnek segítséget nyújtó összes ország között, és magában foglalja a fegyverszállítmányokat, a készpénzt és a humanitárius segélyt.