Rendkívüli: Zelenszkij lemondana a NATO-tagságról, de nem ingyen – kemény feltételeket közölt az ukrán elnök

Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagságról biztonsági garanciákért cserébe – mondta a vasárnapi berlini tárgyalások előtt az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij. A Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner vezette amerikai delegáció arra akarja rávenni Kijevet, hogy harc nélkül adjon át további területeket az oroszoknak, cserébe a háború lezárásáért.

Zelenszkij a békéért hajlandó feláldozni a NATO-tagságot / Fotó: AFP

Zelenszkij biztosítékot szeretne, hogy Oroszország nem indít újabb háborút

Zelenszkij a vasárnapi, az amerikaiakkal és az európaiakkal folytatott tárgyalások előtt elmondta, hogy bármiféle engedményt csak amerikai és európai, a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákért cserébe tenne Ukrajna, mely kölcsönös védelmet ígér támadás esetén – írja a Financial Times.

Az ukrán államfő szerint kétoldalú biztonsági garanciákról tárgyalnak Ukrajna és az Egyesült Államok között, melyek az 5-ös cikkelyt idéznék, de szóba kerültek biztonsági garanciák európai országok és mások, például Kanada vagy Japán részéről is.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy ezeknek a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező erejűeknek kell lenniük.

Ugyanakkor Oroszország jelezte, hogy minden ukrán vagy európai javaslatot visszautasít, így Trump törekvése a béke megkötésére ismét sikertelen lehet. Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy Ukrajna még nem kapott Washingtontól sem választ legújabb, az európaiakkal közös javaslataira. Az ukrán elnök szerint a béketerv biztosan nem lesz olyan, amit mindenki szeret, hiszen mindegyik változatban számos kompromisszum szerepel.

Az orosz–amerikai tárgyalásokban kulcsszerepet játszó Jurij Usakov a TASZSZ orosz hírügynökség szerint mindeközben arról beszélt, hogy egymillió százalék, hogy a Krím félszigetet nem fogja visszakapni Ukrajna, ahogy a NATO-tagság is kizárt Kijev számára.