Új béketervvel állt elő Zelenszkij – olyan békét kötne, amit biztosan nem fogadnak el

Mindenki békét akar, ezt megszokhattuk, szinte érthetetlen, miért is van háború. Mondd azt, hogy békére éhezel – akkor nem mégy nyíltan szembe az amerikai elnökkel –, aztán mondj egy olyan feltételt, amit a másik oldalon biztosan nem fogadnak el. A biztos eredmény: háború. Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: nem hajlandó egyetlen négyzetméternyi területről sem lemondani, és ennek érdekében új béketervvel ostromolja a Fehér Házat. Kijev célja nem a gyors lezárás, hanem egy olyan konstrukció elfogadtatása, amely helyreállítaná Ukrajna területét, miközben elutasít minden olyan megoldást, amely akár csak részben is engedményeket adna Oroszországnak – számolt be róla az Euronews nyomán a Magyar Nemzet. A háború folytatásához az ukrán elnök az Európai Unió vezetőinek támogatását élvezi.

Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna alternatív javaslatot tett az Egyesült Államoknak, miután

az ukrán államfő ismét egyértelműsítette: sem politikai, sem jogi felhatalmazása nincs arra, hogy lemondjon az ország területeiről.

Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev bármilyen területet átengedjen Moszkvának.

Zelenszkij és a béke: vissza az 1-es mezőbe, ahol háború folyik szakadatlan

Az ukrán elnök hétfőn európai és NATO-vezetőkkel egyeztetett annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy az Egyesült Államok egy olyan békekoncepciót támogasson, amely szerintük egyoldalú és jelentős engedményeket várna Ukrajnától. A szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadással szemben.

Zelenszkij a javaslatokat mihamarabb, akár már kedden eljuttathatja Washingtonnak.