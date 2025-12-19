Deviza
EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,87 -0,4% RON/HUF75,91 -0,31% CZK/HUF15,89 -0,19% EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,87 -0,4% RON/HUF75,91 -0,31% CZK/HUF15,89 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NATO-csatlakozás
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
EU-csúcs
Ukrajna
Brüsszel

Zelenszkij megdöbbentő hibát követett el, az egész világ látta: Trump ezt sosem fogja megbocsátani – "Tönkre fogja tenni"

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem változtat alkotmányán a NATO-csatlakozás érdekében, ám hozzátette: a politikai helyzet és így az amerikai álláspont is könnyen változhat „valaki halála” után. Zelenszkij kijelentése máris heves reakciókat váltott ki volt ukrán tanácsadók és politikusok részéről.
VG
2025.12.19, 18:42
Frissítve: 2025.12.19, 19:26

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján egy szokatlan és megdöbbentő kijelentést tett a NATO-tagságról és az amerikai politikusok halandóságáról. A mondat azonnal vihart kavart Ukrajnában, a nemzetközi sajtóban és a politikai elitben, különösen Donald Trump amerikai elnök esetleges érintettsége miatt.

Ukraine President Volodymyr Zelensky visits the White House zelenszkij
Zelenszkij kijelentései nagy vihart kavartak, különösen azután, hogy megjegyezte: a csatlakozást biztosító pozíció Washington részéről változhat, ha „valaki meghal” / Fotó: Saul Loeb

Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem tervezi alkotmánya módosítását a NATO-tagság ügyében. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányt az ukrán népnek kell alakítania, ebben külső nyomás, akár Oroszország, akár más állam részéről, nem játszhat szerepet. 

Zelenszkij szerint az ország számára a NATO-csatlakozás valós biztonsági garanciákat jelent, amelyek elengedhetetlenek a háború közepette.

Az elnök emlékeztetett, hogy már a háború előtt, az első washingtoni tárgyalások alkalmával világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Ukrajna felvételét a szövetségbe.

„Már az első beszélgetésektől kezdve Joe Biden azt mondta: nem, Ukrajna nem lesz a NATO tagja. Ez a mai napig így van” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy bár a NATO-tagság kérdése politikai alku tárgya, Ukrajna célja változatlan:

  • átfogó biztonsági garanciák
  • és teljes integráció a NATO-ba.

A Reuters kérdésére, hogy az amerikai álláspont valaha változhat-e, Zelenszkij meglepő választ adott:

Lehet, hogy változni fog a pozíció a jövőben. A politikusok változhatnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.

A kijelentés azonnal heves vitát váltott ki Ukrajnában, mivel sokan úgy értelmezték, hogy az ukrán elnök Donald Trump esetleges halálára utalt, aki következetesen ellenezte Ukrajna NATO-csatlakozását és a háború folytatását.

Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok

Az elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva kész a békés rendezésre, de szigorú feltételeket szab a konfliktus lezárásához. Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak, a lehetséges területszerzést pedig már egy új Oroszország-térképen is feltüntették.

Az ukrán parlament néhány képviselője, köztük Artem Dimitruk, azonnal komoly figyelmeztetéseket fogalmazott meg.

Dimitruk szerint Zelenszkij ezzel politikai ellenfelei fizikai megsemmisítéséről beszélt, és felhívta a figyelmet a korábbi merényletkísérletekre is, amelyek Trump ellen irányultak. 

Zelenszkij a politikai ellenfelei fizikai megsemmisítéséről beszél, erre már sokszor figyelmeztettem a szavazókat

írta a közösségi médiában.

 

Ez Zelenszkij fejébe kerülhet

Oleg Soskin volt ukrán elnöki tanácsadó szintén súlyos következményekre figyelmeztetett. Szerinte Zelenszkij kijelentése diplomáciai kockázatot jelent Washingtonnal szemben:

Ha azt hitte, hogy vicces poén volt, tévedett. Most sem pénzt, sem segítséget nem fog kapni Amerikától. Trump egyszerűen tönkre fogja tenni ezekért a szavakért

fogalmazott Soskin, kiemelve a kijelentés súlyát az amerikai–ukrán kapcsolatokban.

A NATO-tagság kérdése Ukrajna számára kulcsfontosságú, ám továbbra is érzékeny politikai téma. Zelenszkij szerint a csatlakozásról döntő kérdés kizárólag a NATO-tagállamok kezében van, az ukrán nép és az állam érdekei azonban változatlanok.

A sajtótájékoztatón Zelenszkijt emlékeztették, hogy több NATO-tagállam, köztük Magyarország, az USA és Szlovákia, fenntartásokat tettek Ukrajna tagságával kapcsolatban, kijelentései pedig ismét megmutatták, hogy ennek jó okai vannak.

Új béketervvel állt elő Zelenszkij – olyan békét kötne, amit biztosan nem fogadnak el

Patthelyzet alakult ki az ukrajnai háborút lezáró béketervek körül. Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt, és új béketervet juttat el Washingtonnak, amely Ukrajna teljes szuverenitását rögzítené. Moszkva ugyanakkor a Donbász és más megszállt régiók átadását, valamint Ukrajna NATO-tagságának végleges tilalmát követeli.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12582 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu