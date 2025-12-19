Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján egy szokatlan és megdöbbentő kijelentést tett a NATO-tagságról és az amerikai politikusok halandóságáról. A mondat azonnal vihart kavart Ukrajnában, a nemzetközi sajtóban és a politikai elitben, különösen Donald Trump amerikai elnök esetleges érintettsége miatt.

Zelenszkij kijelentései nagy vihart kavartak, különösen azután, hogy megjegyezte: a csatlakozást biztosító pozíció Washington részéről változhat, ha „valaki meghal” / Fotó: Saul Loeb

Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem tervezi alkotmánya módosítását a NATO-tagság ügyében. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányt az ukrán népnek kell alakítania, ebben külső nyomás, akár Oroszország, akár más állam részéről, nem játszhat szerepet.

Zelenszkij szerint az ország számára a NATO-csatlakozás valós biztonsági garanciákat jelent, amelyek elengedhetetlenek a háború közepette.

Az elnök emlékeztetett, hogy már a háború előtt, az első washingtoni tárgyalások alkalmával világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Ukrajna felvételét a szövetségbe.

„Már az első beszélgetésektől kezdve Joe Biden azt mondta: nem, Ukrajna nem lesz a NATO tagja. Ez a mai napig így van” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy bár a NATO-tagság kérdése politikai alku tárgya, Ukrajna célja változatlan:

átfogó biztonsági garanciák

és teljes integráció a NATO-ba.

A Reuters kérdésére, hogy az amerikai álláspont valaha változhat-e, Zelenszkij meglepő választ adott:

Lehet, hogy változni fog a pozíció a jövőben. A politikusok változhatnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.

A kijelentés azonnal heves vitát váltott ki Ukrajnában, mivel sokan úgy értelmezték, hogy az ukrán elnök Donald Trump esetleges halálára utalt, aki következetesen ellenezte Ukrajna NATO-csatlakozását és a háború folytatását.

Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok Az elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva kész a békés rendezésre, de szigorú feltételeket szab a konfliktus lezárásához. Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak, a lehetséges területszerzést pedig már egy új Oroszország-térképen is feltüntették.

Az ukrán parlament néhány képviselője, köztük Artem Dimitruk, azonnal komoly figyelmeztetéseket fogalmazott meg.