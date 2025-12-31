Kiberbiztonsági szakértők álltak a zsarolóvírus-támadások mögött – akár húsz év börtönt is kaphatnak

Egy kiberbiztonsági cég két korábbi dolgozója bűnösnek vallotta magát egy 2023-as zsarolóvírus-támadássorozat miatt, melynek során több vállalatot is megkárosítottak. A kiberbiztonsági szakértő munkakörben dolgozó elkövetők akár húsz év szabadságvesztésre is számíthatnak az ítélethirdetéskor.

A zsarolóvírus-támadás elkövetői hosszú évekre rács mögé kerülhetnek / Fotó: Shutterstock

Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (Department of Justice, DOJ) kedden jelentette be, hogy a vád alá helyezett kiberbiztonsági szakértők vallomást tettek – írta a The Verge alapján az Origo.

A közlemény szerint a 40 éves Ryan Goldberg és a 36 éves Kevin Martin 1,2 millió dollárnyi bitcoint zsarolt ki egy orvostechnikai eszközöket gyártó vállalattól, és több más céget is célba vettek. Őket és egy meg nem nevezett társtettesüket októberben vádolták meg a támadások miatt, amelyek során az ALPHV/BlackCat zsarolóvírust használták az áldozatok adatainak titkosítására és ellopására.

Az ALPHV/BlackCat egy hekkercsoport, amely a „ransomware-as-a-service” (szolgáltatásként nyújtott zsarolóvírus) modellt alkalmazza: a kártékony szoftvert karbantartó fejlesztők gyakran részesedést kapnak az ellopott összegekből azoktól a kiberbűnözőktől, akik a programot az áldozatok ellen használják. 2023-ban az FBI egy olyan visszafejtő eszközt fejlesztett ki, amely az ALPHV/BlackCat áldozatainak adatainak helyreállítását célozta. A csoportot korábban olyan nagy visszhangot kiváltó támadásokkal hozták összefüggésbe, mint a Bandai Namco, az MGM Resorts, a Reddit és a UnitedHealth Group elleni akciók.

Évtizedekre rács mögé kerülhetnek a zsarolók

A vádirat szerint a zsarolóvírust arra használták, hogy az Egyesült Államok egész területén több millió dollárt próbáljanak kicsikarni áldozataiktól, köztük egy gyógyszeripari vállalattól, egy orvosi rendelőtől, egy mérnöki cégtől és egy dróngyártótól.

„A vádlottak kifinomult kiberbiztonsági képzésüket és tapasztalatukat zsarolóvírus-támadások elkövetésére használták fel, pontosan azokra a bűncselekményekre, amelyek megakadályozásán dolgozniuk kellett volna” – emelte ki A. Tysen Duva, a DOJ büntetőjogi osztályának helyettes főügyésze.