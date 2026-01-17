A szemünknek hiszünk vagy Magyar Péternek? – ami eddig tudható a Tisza adóterveiről
Az elmúlt négy évben gyökeresen átalakult körülöttünk a világ; háború robbant ki a tőszomszédságunkban, szűkülnek az energiabeszerzés lehetőségei, így azok ára is növekszik. Az Európai Unió pedig ahelyett, hogy védelmet és segítséget nyújtana a tagállamoknak, inkább vegzálja azokat a kormányokat, amelyek a zordabbá váló külső tényezők közt is saját állampolgáraik érdekében határozzák meg kül- és gazdaságpolitikájukat.
Az Orbán-kormány 2022-ben is folytatta a családok és vállalkozások támogatását. Ennek köszönhetően évről évre bővül a családi adókedvezmény rendszere, a rezsicsökkentés az egyre növekvő nehézségek ellenére is érvényben van, a kis- és középvállalkozások terhei csökkennek, a vállalkozásbarát adóklíma mellett a magyarországi cégek bővítését gazdaságélénkítő programok segítik. Ám egészen másképp festene a helyzet, ha a Tisza Párt elgondolásai szerint alakulna hazánk társadalom- és gazdaságpolitikája; a rezsicsökkentés mellett jó eséllyel az alacsony szja-tól is elköszönhetnénk – írja az Origo.
Itt a Tisza Párt gazdaságpolitikai ajánlata, de maradjon titok
Magyar Péter pártjának prominensei minden megszólalásukban a jelenlegi kormány intézkedéseivel homlokegyenest ellenkező irányt jelölnek ki, ám többen megjegyzik azt is, hogy terveikről szélesebb körben nem lehet beszélni, mert a párt idejekorán – még a választás előtt – megbukna.
Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője például azon a bizonyos etyeki fórumon hosszasan érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd örömmel látta, hogy a hallgatóság többsége is egyetért azzal. A varázsszerként emlegetett sávos adózásról azonban rendszeresen elhallgatják, hogy a gyakorlatban már az átlagbér esetében is szja-emelést, tehát fizetéscsökkentést jelent.
Előadótársa, Tarr Zoltán, a párt alelnöke sietett tompítani az elhangzottakat, de inkább hangzott beismerésnek, amikor azt mondta:
- „Erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza”
- „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
- „Most nem lehet erről beszélgetni”
- „Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok”
- „És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”
- „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”
A ködösítésben egyébként élen jár maga Magyar Péter is, hiszen amikor a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, arról beszélt, ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne:
Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz…
Az ellenzéki pártvezér bánatára Bokros Lajos mégis arról beszélt, hogy elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja-bevezetését. A volt szocialista pénzügyér szerint meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, mert Magyarországon nagyon kicsi az szja-bevétel.
Már írják a kormányprogramot, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve
Magyar Péter említett nyilatkozatával összhangban a balos közgazdász szavaira a Tisza reakciója az volt, hogy mindennemű kapcsolatot letagadott Bokrossal. Ám azóta az Európai Bizottság jóvoltából tudjuk, hogy az adók jelentős növelését azért erőltetnék mindenáron, hogy a többletbevételt Ukrajna feneketlen zsákjába öntsék. A sors fura fintora, hogy az adóemelési terveket az a Kéri László erősítette meg, aki bevallottan a Tisza Párt kampánytanácsadója. A veterán politológus azt mondta:
A párt végre fogja hajtani azokat a brüsszeli gazdaságpolitikai elvárásokat, amelyeket az Orbán-kormány három-négy-öt-hat éve nem hajlandó bevezetni.
Persze a Kéri Lászlóéval rokonítható nyilatkozatokra óraműpontossággal szokott érkezni Magyar Péter cáfolata, de mégis kinek higgyünk, ha közben a tiszás prominensek rendszeresen arról beszélnek, hogy valamit el kell hallgatni, másról meg a választásig nem lehet beszélni? – amit talán Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök elszólása összegez a legjobban: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”