Kitört a botrány: kiszakadna a világ egyik legnagyobb országából egy teljes tartomány és Amerikához csatlakozna: rengeteg olajon ül – "Ez árulás"

Az Egyesült Államok Trump-adminisztrációja titkos találkozókat tartott az albertai függetlenséget szorgalmazó Alberta Prosperity Project képviselőivel Washingtonban, legalább háromszor tavaly április óta.
VG
2026.01.29, 21:19
Frissítve: 2026.01.29, 21:20

Az Egyesült Államok adminisztrációja tisztviselői többször is fogadták az Alberta Prosperity Project nevű albertai szeparatista csoport képviselőit – írja a Financial Times. A találkozók Washingtonban zajlottak, és tavaly április óta legalább három alkalommal került rájuk sor.

Daily life in Toronto Kiszakadna Kanadából egy teljes tartomány és Amerikához csatlakozna: rengeteg olajon ül Alberta
Fotó: Anadolu via AFP

Az Alberta Prosperity Project – amely Alberta függetlenségét szorgalmazza Kanadától – a lap szerint újabb egyeztetést tervez februárban az Egyesült Államok külügyminisztériuma és pénzügyminisztériuma illetékeseivel. A csoport egy 500 milliárd dolláros hitelkeret létrehozását szeretné kérni, amely egy esetleges függetlenségi népszavazás sikere esetén segítené az önállóvá váló tartomány finanszírozását.

Az Alberta Prosperity Project jogi tanácsadója, Jeff Rath – aki részt vett a találkozókon – a lapnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok rendkívül lelkes egy független Alberta iránt, és szerinte kapcsolataik jóval erősebbek a Trump-adminisztrációval, mint Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője megerősítette, hogy a tárca rendszeresen találkozik civil társadalmi szervezetekkel.

Ugyanakkor hangsúlyozta: ilyen rutin jellegű egyeztetéseken semmilyen kötelezettségvállalás nem születik. A Fehér Ház részéről szintén leszögezték, hogy semmilyen támogatást vagy ígéretet nem tettek a csoportnak. Egy a pénzügyminisztérium álláspontjával ismerkedő forrás szerint Scott Bessent pénzügyminiszter és kollégái nem tudtak semmilyen hitelkeret-javaslatról.

A találkozók híre egybeesik az Egyesült Államok és Kanada viszonyának jelentős romlásával az elmúlt időszakban.

Trump elnök és Carney miniszterelnök múlt héten is élesen összecsapott, miután Carney szerint Washington szakadást okoz a nemzetközi rendben. Szakértők szerint az Egyesült Államok nem valószínű, hogy érdemi támogatást nyújtana az albertai szeparatista mozgalomnak. 

Brit Columbia miniszterelnöke, David Eby csütörtökön Ottawában riasztónak minősítette az esetet, és kijelentette: egy külföldi hatalomhoz fordulni Kanada feldarabolásáért árulás. Scott Bessent pénzügyminiszter múlt héten egy jobboldali podcastban Alberta olajforrásait és független szellemét méltatta, természetes partnernek nevezve a tartományt az Egyesült Államoknak és utalt egy lehetséges népszavazásra.

Egy hozzá közel álló forrás szerint Bessent nem támogatja kifejezetten a függetlenséget, de úgy látja, Carney politikája – különösen klímatémákban – káros az albertai érdekekre, miközben a tartomány erősítheti kapcsolatait az Egyesült Államokkal kanadai tartományként is.

Az albertai függetlenségi mozgalom évtizedek óta létezik, de soha nem szerzett számottevő támogatást. Egy friss Ipsos-felmérés szerint a tartomány lakosainak mintegy 30 százaléka támogatná az elszakadást – hasonló arányban, mint Quebecben –, de az Alberta Prosperity Project mozgalma marginális maradt.

A csoport jelenleg 178 ezer aláírást gyűjt egy petícióhoz, hogy a törvényhozás elé vigye a népszavazási kezdeményezést. Alberta miniszterelnöke, Danielle Smith ellenzi a függetlenséget, és szóvivője szerint a lakosság elsöprő többsége nem kíván az Egyesült Államok részévé válni. Egy ellentétes petíció – az Alberta Forever Canada – tavaly decemberre több mint 400 ezer aláírást gyűjtött.

A kanadai kormány illetékesei szerint Alberta kulcsfontosságú partner a szövetségi államban, és dolgoznak a tartománnyal való kapcsolat erősítésén. Az Alberta Prosperity Project nem nevezte meg konkrétan, kikkel találkozott Washingtonban, de Rath azt állította, hogy nagyon magas rangú személyekkel egyeztettek.

