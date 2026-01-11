Az éjjel újabb országban indított katonai támadást Amerika, ez most bosszú volt: a Sólyomszem művelet nagyon más, mint a venezuelai csapás

Az Egyesült Államok újabb légicsapást intézett Szíriában az Iszlám Állam ellen – közölte szombaton az amerikai Központi Parancsnokság (USCENTCOM).

Amerika az éjjel újabb országban indított katonai támadást / Fotó: PeopleImages.com – Yuri A. (illusztráció)

A bejelentés szerint az amerikai művelet az Iszlám Állam terrorszervezet több célpontja ellen irányult

újabb megtorló akcióként

az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén az Iszlám Állam állásait támadta mintegy hetven helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy

Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok kiterjeszti a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország „történelmi átalakulását”.

Amerika az utóbbi időszakban feltűnően aktívvá vált katonai téren. Persze minden akció más, de csapásokat mért Nigériában, Venezuelában megbuktatta az elnököt, és számos más narkóállammal szemben helyezett kilátásba katonai műveleteket.

Szíria: dúlnak a harcok

Szíria esete speciális, mert közben a kormánycsapatok is harcolnak, ráadásul az amerikaiakkal korábban szövetségben álló kurdokkal. A harci egységek éppen előrenyomulnak Aleppó kurd negyedében. A szíriai kormány hadserege szombaton felszólította az ország északi részén fekvő Aleppó többségében kurdok lakta Sejk Makszúd negyedében lévő harcosokat, hogy

tegyék le fegyvereiket, miután jelentések szerint a kormányerők már a kerület 55 százalékát ellenőrzésük alatt tartják.

Egy magas rangú katonai forrás az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy a kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett.

Az állami ellenőrzés alatt álló SANA hírügynökség közleménye szerint a szíriai hadsereg egy X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangoztatta, hogy az ellene harcolóknak egyetlen lehetőségük maradt: „Azonnal adják meg magukat, és szolgáltassák be fegyvereiket a legközelebbi katonai állomáson, cserébe szavatolják életüket és személyes biztonságukat.”