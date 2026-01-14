Megkezdődött: Amerika evakuálja az embereit, mindenki az iráni légi csapásra készül – kritikus órák következnek

Az Egyesült Államok megkezdte egyes katonai és civil alkalmazottai kivonását a katari Al Udeid légibázisról, elővigyázatossági okokból. A lépésre nem sokkal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elkezdte mérlegelni egy Irán elleni katonai beavatkozás lehetőségét.

Az amerikai hadsereg részleges evakuálást hajt végre Katarban, a térségben növekvő feszültségek és egy lehetséges iráni katonai beavatkozás miatt / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok megkezdte egyes személyzetének kivonását a katari Al Udeid légibázisról, amely az amerikai hadsereg egyik legnagyobb és legfontosabb közel-keleti támaszpontja. A Wall Street Journal értesülései szerint az intézkedés kifejezetten elővigyázatossági jellegű, és az Iránnal kiéleződő feszültségek miatt vált szükségessé.

A bázison továbbra is jelentős amerikai katonai jelenlét marad, ugyanakkor a mostani lépés azt jelzi, hogy Washington komolyan számol egy esetleges eszkalációval a térségben.

Donald Trump elnök kedden nyilvánosan is megszólította az iráni kormány ellen tüntetőket. Üzenetében azt mondta: „a segítség úton van”, ami arra utal, hogy az Egyesült Államok akár közvetlenül is beavatkozhat az eseményekbe. Ugyanezen a napon az elnök újságíróknak azt is jelezte, hogy az Iránban tartózkodó amerikai állampolgároknak érdemes megfontolniuk az ország elhagyását.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban többször is jelezte: fontolgatja, hogy katonai csapásokat rendeljen el Irán ellen.

Ugyanakkor többféle lehetséges forgatókönyvről is kapott tájékoztatást, és a végső döntés még nem született meg.

Az amerikai hadsereg újra lecsapna Iránra

Nem ez lenne az első közvetlen katonai akció az elmúlt időszakban: júniusban, egy 12 napos konfliktus során az elnök csapást rendelt el kulcsfontosságú iráni nukleáris létesítmények ellen.

Az akkori amerikai támadásra Irán rakétacsapásokkal válaszolt, amelyek célpontja az Al Udeid légibázis volt. A támadás azonban korlátozott hatású volt: a rakéták többségét a légvédelem elfogta, és a bázison csak csekély károk keletkeztek.

A mostani evakuálás fényében egyre világosabb, hogy Washington számol egy újabb konfrontáció lehetőségével, és igyekszik minimalizálni a kockázatokat a térségben szolgáló amerikai személyzet számára.