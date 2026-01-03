Sötétségbe borult Berlin, rendőrök leptek el egy környéket, gyújtogatásra gyanakszanak

Az áramszünet több városrészt egyszerre bénított meg, az ellátás helyreállítása pedig órákkal később is csak fokozatosan haladt. A kimaradás Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde területét érinti. A szolgáltató szóvivője, Henrik Beuster délelőtt azt mondta: egyelőre nem lehet pontos időpontot mondani a teljes helyreállításra, mivel a károk kiterjedtek és összetettek. A kiesés hátterében nem pusztán műszaki meghibásodás áll. Bár a lángokat eloltották, a rendőrség hangsúlyozta: a tűz szándékos okozását nem lehet kizárni, ezért bűnügyi technikusok már a helyszínen vizsgálják a nyomokat.

Áramszünet Berlinben / Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

A hatóságok közlése szerint a tűz a Teltow-csatorna feletti kábelhídon keletkezett, amely több nagyfeszültségű vezetéket rongált meg a közeli lichterfeldei alállomás irányába.

Mivel kritikus infrastruktúrát érintő eseményről van szó, a nyomozásba bevonták az állambiztonsági szolgálatot is, amely a politikai indíttatású bűncselekmények felderítéséért felel. A hatóságok emlékeztettek arra is, hogy 2025 szeptemberében Berlin délkeleti részén már történt hasonló eset: akkor egy gyújtogatás – a nyomozás szerint szélsőbaloldali csoportokhoz köthető szabotázs – okozott nagyszabású áramszünetet.

A kimaradás idősotthonokat és kórházakat is érint

A helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy a Steglitz–Zehlendorf térségében több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik. A berlini tűzoltóság szerint két intézményből már átszállították a lakókat és betegeket más létesítményekbe, és folyamatosan vizsgálják, hol lehet még szükség beavatkozásra. A tűzoltóság nyomatékosan figyelmeztetett: gyertyák és gázüzemű fűtőeszközök használata zárt térben életveszélyes, ezért ezeket kerülni kell.

Ha a telefonhálózat leáll, vészhelyzetben a legközelebbi rendőr- vagy tűzoltóállomáson, sőt akár a buszvezetőknél is lehet segítséget kérni.

Kritikus órák jönnek

Több száz hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint katasztrófavédelmi szakember dolgozik a helyszíneken. A hatóságok szerint a következő órák döntőek lesznek abból a szempontból, mikor állhat helyre teljesen az áramellátás. Berlin délnyugati részén addig is türelemre és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.