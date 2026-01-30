Atomhatalmak: napok vannak már csak hátra, és semmi nem fogja vissza többé Amerikát és Oroszországot – Elfogadja Trump Putyin ajánlatát?
Az Egyesült Államok és Oroszország között a hidegháború vége óta először indulhat el egy korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési verseny, ha kevesebb mint egy héten belül lejáró, utolsó megmaradt fegyverkorlátozási egyezményük lejárta előtt nem jutnak megállapodásra – írja elemző cikkében a Reuters.
Az úgynevezett New START szerződés február 5-én jár le. Ha ez megszűnik, akkor nem lesz semmilyen korlát a nagy hatótávolságú nukleáris arzenálokra.
Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a felek még egy évig tartsák fenn a jelenlegi rakéta- és robbanófej-korlátokat, hogy időt nyerjenek a további lépések kidolgozására, Donald Trump amerikai elnök azonban erre eddig nem adott hivatalos választ. Trump szerint a szerződést egy jobbal kellene felváltani.
A fegyverzetkorlátozási egyezmények eszközök egy végzetes félreértés vagy egy gazdaságilag romboló fegyverkezési verseny elkerülésére.
Új szerződés hiányában mindkét fél a legrosszabb forgatókönyvek alapján lenne kénytelen cselekedni a másik által fejlesztett, tesztelt és telepített fegyverekkel kapcsolatban
– magyarázta Nyikolaj Szokov, volt szovjet és orosz fegyverzetkorlátozási tárgyaló a hírügynökségnek.
A legutóbbi ilyen megállapodás a 2010-es New START, ami oldalanként legfeljebb 1550 telepített stratégiai robbanófejben maximálja a készleteket, valamint legfeljebb 700 hordozórendszert engedélyez szárazföldi, tengeri vagy légi indítású – interkontinentális ballisztikus rakétákon, tengeralattjáróról indított rakétákon vagy nehézbombázókon keresztül.
Egy új szerződés azonban nem lenne egyszerű feladat. Oroszország olyan új, nukleáris képességű fegyverrendszereket fejlesztett ki – mint a Burevesztnyik cirkálórakéta, a hiperszonikus Oresnyik vagy a Poseidon torpedó –, amelyek nem illeszkednek a New START keretrendszerébe. Trump pedig bejelentette egy űralapú Aranykupola rakétavédelmi rendszer terveit, amelyet Moszkva a stratégiai egyensúly megbontására irányuló kísérletként értékel.
Közben Kína nukleáris arzenálja ellenőrizetlenül növekszik, mivel nem vonatkoznak rá a Washington és Moszkva közötti megállapodások. Pekingnek jelenleg becslések szerint mintegy 600 robbanófeje van, a Pentagon szerint pedig 2030-ra ez a szám meghaladhatja az ezret.
Putyin asztalán az atomterv: Oroszország készen áll a nukleáris fegyverkísérletekre
Mint a Világgazdaság beszámolt róla, Oroszország védelmi minisztere, Andrej Belouszov szerint az ország „azonnal meg kell kezdje a felkészülést a teljes körű nukleáris fegyverkísérletekre” – jelentette be november 5-én a Vlagyimir Putyin elnök vezetésével tartott biztonsági tanácsi ülésen. Ezzel Moszkva és Washington között ismét fokozódik a feszültség a nukleáris fegyverkezés terén, alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok 1992 óta először újraindítaná a nukleáris teszteket.
A védelmi miniszter szavai alapján a Kreml a nukleáris erőegyensúly helyreállítását tartja elsődleges célnak.