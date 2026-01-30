Deviza
Atomhatalmak: napok vannak már csak hátra, és semmi nem fogja vissza többé Amerikát és Oroszországot – Elfogadja Trump Putyin ajánlatát?

Újra a hidegháborús logika felé sodródhat a világ. Az Egyesült Államok és Oroszország között korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési verseny indulhat el, ha napokon belül nem léptetnek érvénybe egy új fegyverzetkorlátozási egyezményt. Megállapodás híján évtizedek óta nem látott bizonytalanság következhet a globális atomegyensúlyban.
Németh Anita
2026.01.30, 09:58
Frissítve: 2026.01.30, 10:23

Az Egyesült Államok és Oroszország között a hidegháború vége óta először indulhat el egy korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési verseny, ha kevesebb mint egy héten belül lejáró, utolsó megmaradt fegyverkorlátozási egyezményük lejárta előtt nem jutnak megállapodásra – írja elemző cikkében a Reuters.

Újra a hidegháborús logika felé sodródhat a világ, miután az atomhatalmakat nem lesz, ami visszafogja FILE PHOTO: An unarmed Trident II D5 missile is test-launched from the ballistic missile submarine USS Nebraska
Újra a hidegháborús logika felé sodródhat a világ, miután az atomhatalmakat nem lesz, ami visszafogja / Fotó: U.S. Navy / Reuters

Az úgynevezett New START szerződés február 5-én jár le. Ha ez megszűnik, akkor nem lesz semmilyen korlát a nagy hatótávolságú nukleáris arzenálokra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a felek még egy évig tartsák fenn a jelenlegi rakéta- és robbanófej-korlátokat, hogy időt nyerjenek a további lépések kidolgozására, Donald Trump amerikai elnök azonban erre eddig nem adott hivatalos választ. Trump szerint a szerződést egy jobbal kellene felváltani.

A fegyverzetkorlátozási egyezmények eszközök egy végzetes félreértés vagy egy gazdaságilag romboló fegyverkezési verseny elkerülésére.

Új szerződés hiányában mindkét fél a legrosszabb forgatókönyvek alapján lenne kénytelen cselekedni a másik által fejlesztett, tesztelt és telepített fegyverekkel kapcsolatban

– magyarázta Nyikolaj Szokov, volt szovjet és orosz fegyverzetkorlátozási tárgyaló a hírügynökségnek.

A legutóbbi ilyen megállapodás a 2010-es New START, ami oldalanként legfeljebb 1550 telepített stratégiai robbanófejben maximálja a készleteket, valamint legfeljebb 700 hordozórendszert engedélyez szárazföldi, tengeri vagy légi indítású – interkontinentális ballisztikus rakétákon, tengeralattjáróról indított rakétákon vagy nehézbombázókon keresztül.

Egy új szerződés azonban nem lenne egyszerű feladat. Oroszország olyan új, nukleáris képességű fegyverrendszereket fejlesztett ki – mint a Burevesztnyik cirkálórakéta, a hiperszonikus Oresnyik vagy a Poseidon torpedó –, amelyek nem illeszkednek a New START keretrendszerébe. Trump pedig bejelentette egy űralapú Aranykupola rakétavédelmi rendszer terveit, amelyet Moszkva a stratégiai egyensúly megbontására irányuló kísérletként értékel.

Közben Kína nukleáris arzenálja ellenőrizetlenül növekszik, mivel nem vonatkoznak rá a Washington és Moszkva közötti megállapodások. Pekingnek jelenleg becslések szerint mintegy 600 robbanófeje van, a Pentagon szerint pedig 2030-ra ez a szám meghaladhatja az ezret.

Putyin asztalán az atomterv: Oroszország készen áll a nukleáris fegyverkísérletekre

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, Oroszország védelmi minisztere, Andrej Belouszov szerint az ország „azonnal meg kell kezdje a felkészülést a teljes körű nukleáris fegyverkísérletekre” – jelentette be november 5-én a Vlagyimir Putyin elnök vezetésével tartott biztonsági tanácsi ülésen. Ezzel Moszkva és Washington között ismét fokozódik a feszültség a nukleáris fegyverkezés terén, alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok 1992 óta először újraindítaná a nukleáris teszteket.

A védelmi miniszter szavai alapján a Kreml a nukleáris erőegyensúly helyreállítását tartja elsődleges célnak.

