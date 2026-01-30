Atomhatalmak: napok vannak már csak hátra, és semmi nem fogja vissza többé Amerikát és Oroszországot – Elfogadja Trump Putyin ajánlatát?

Az Egyesült Államok és Oroszország között a hidegháború vége óta először indulhat el egy korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési verseny, ha kevesebb mint egy héten belül lejáró, utolsó megmaradt fegyverkorlátozási egyezményük lejárta előtt nem jutnak megállapodásra – írja elemző cikkében a Reuters.

Újra a hidegháborús logika felé sodródhat a világ, miután az atomhatalmakat nem lesz, ami visszafogja / Fotó: U.S. Navy / Reuters

Az úgynevezett New START szerződés február 5-én jár le. Ha ez megszűnik, akkor nem lesz semmilyen korlát a nagy hatótávolságú nukleáris arzenálokra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a felek még egy évig tartsák fenn a jelenlegi rakéta- és robbanófej-korlátokat, hogy időt nyerjenek a további lépések kidolgozására, Donald Trump amerikai elnök azonban erre eddig nem adott hivatalos választ. Trump szerint a szerződést egy jobbal kellene felváltani.

A fegyverzetkorlátozási egyezmények eszközök egy végzetes félreértés vagy egy gazdaságilag romboló fegyverkezési verseny elkerülésére.

Új szerződés hiányában mindkét fél a legrosszabb forgatókönyvek alapján lenne kénytelen cselekedni a másik által fejlesztett, tesztelt és telepített fegyverekkel kapcsolatban

– magyarázta Nyikolaj Szokov, volt szovjet és orosz fegyverzetkorlátozási tárgyaló a hírügynökségnek.

A legutóbbi ilyen megállapodás a 2010-es New START, ami oldalanként legfeljebb 1550 telepített stratégiai robbanófejben maximálja a készleteket, valamint legfeljebb 700 hordozórendszert engedélyez szárazföldi, tengeri vagy légi indítású – interkontinentális ballisztikus rakétákon, tengeralattjáróról indított rakétákon vagy nehézbombázókon keresztül.

Egy új szerződés azonban nem lenne egyszerű feladat. Oroszország olyan új, nukleáris képességű fegyverrendszereket fejlesztett ki – mint a Burevesztnyik cirkálórakéta, a hiperszonikus Oresnyik vagy a Poseidon torpedó –, amelyek nem illeszkednek a New START keretrendszerébe. Trump pedig bejelentette egy űralapú Aranykupola rakétavédelmi rendszer terveit, amelyet Moszkva a stratégiai egyensúly megbontására irányuló kísérletként értékel.

Közben Kína nukleáris arzenálja ellenőrizetlenül növekszik, mivel nem vonatkoznak rá a Washington és Moszkva közötti megállapodások. Pekingnek jelenleg becslések szerint mintegy 600 robbanófeje van, a Pentagon szerint pedig 2030-ra ez a szám meghaladhatja az ezret.