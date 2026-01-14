Halálos beteg az EU-tag kormánya, amiből egészségügyileg lökték ki a választási győztest

A hárompárti koalíció, amelyet sokan csak a jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) hatalomból való kizárására létrehozott kényszerházasságnak tartanak, mély legitimációs válsággal küzd. A számok mögött egy megosztott ország és a nemzeti oldal elemi erejű elégedetlensége rajzolódik ki – írja a Magyar Nemzet.

Ausztria: kopogtat a kormányválság / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ausztria politikai életében hosszú ideig tabunak számított az előre hozott választás emlegetése, ám a jelek szerint ez mostanra megváltozott.

A Dreierkoalition, azaz a hárompárti kormányzat még egy éve sincs hivatalban, de a mézesheteknek nemhogy végük, el sem kezdődtek. A megkérdezettek 43 százaléka szerint nincs értelme 2029-ig, a ciklus végéig húzni az időt, és tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Ez az arány ugyanakkor lényegében megegyezik azokéval, akik a kormányzás folytatása mellett tennék le a voksukat, ami egyértelmű politikai patthelyzetet, de még inkább bénultságot jelez.

A számok mélyére ásva világosan látszik, hogy

az elégedetlenség motorja a jobboldali, szuverenista tábor. Az FPÖ szavazói körében az új választás követelése nem egyszerű vélemény, hanem elemi erejű igény: 92 százalékuk akarja azonnal meneszteni a jelenlegi kabinetet.

Ez az adat hűen tükrözi azt a frusztrációt, amelyet a nemzeti érzelmű osztrákok éreznek, miután pártjukat – választási győzelme ellenére – politikai karanténba zárták, és kiszorították a kormányzásból.

A kormányoldalon is vannak repedések

A szociáldemokrata SPÖ táborában minden negyedik szavazó (25 százalék) támogatná az előre hozott voksolást, ami rendkívül magas arány egy kormányzó párt esetében. De még a Néppárt (ÖVP) és a Zöldek híveinek körében is csaknem 20 százalékos az elégedetlenség.

A felmérés demográfiai bontása is érdekes társadalmi törésvonalakra világít rá.

Míg az érettségizettek vagy diplomások többsége (58 százalék) ragaszkodik a status quóhoz, és elutasítja az új választást, addig az alacsonyabb végzettségűek, a kétkezi munkások és a társadalom gerincét adó rétegek fele (50 százalék) változást akar.

Peter Hajek politikai elemző szerint bár matematikailag nincs abszolút többsége az előre hozott választásnak, az a tény, hogy nincs többsége a kormányzás folytatásának sem, rendkívül veszélyes.

A hangulat ingatag, és bármelyik oldalra billenhet

– összegzett.