Deviza
EUR/HUF385,51 -0,19% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,29% PLN/HUF91,52 -0,18% RON/HUF75,74 -0,17% CZK/HUF15,92 -0,13% EUR/HUF385,51 -0,19% USD/HUF330,91 -0,26% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,29% PLN/HUF91,52 -0,18% RON/HUF75,74 -0,17% CZK/HUF15,92 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 614,19 +0,63% MTELEKOM1 862 +0,64% MOL3 352 +3,04% OTP37 930 +0,03% RICHTER10 250 -0,39% OPUS551 +0,18% ANY7 940 +1,01% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 408,69 +0,68% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 587,86 -0,08% BUX119 614,19 +0,63% MTELEKOM1 862 +0,64% MOL3 352 +3,04% OTP37 930 +0,03% RICHTER10 250 -0,39% OPUS551 +0,18% ANY7 940 +1,01% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 408,69 +0,68% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 587,86 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ausztria
kormány
válság

Halálos beteg az EU-tag kormánya, amiből egészségügyileg lökték ki a választási győztest

A legfrissebb felmérések szerint a társadalom csaknem fele, 43 százaléka azonnali előre hozott választást akar. Toxikusnak bizonyult a „cordon sanitaire”.
Andor Attila
2026.01.14, 11:00
Frissítve: 2026.01.14, 11:12

A hárompárti koalíció, amelyet sokan csak a jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) hatalomból való kizárására létrehozott kényszerházasságnak tartanak, mély legitimációs válsággal küzd. A számok mögött egy megosztott ország és a nemzeti oldal elemi erejű elégedetlensége rajzolódik ki – írja a Magyar Nemzet.

Ausztria
Ausztria: kopogtat a kormányválság / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ausztria politikai életében hosszú ideig tabunak számított az előre hozott választás emlegetése, ám a jelek szerint ez mostanra megváltozott. 
A Dreierkoalition, azaz a hárompárti kormányzat még egy éve sincs hivatalban, de a mézesheteknek nemhogy végük, el sem kezdődtek. A megkérdezettek 43 százaléka szerint nincs értelme 2029-ig, a ciklus végéig húzni az időt, és tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Ez az arány ugyanakkor lényegében megegyezik azokéval, akik a kormányzás folytatása mellett tennék le a voksukat, ami egyértelmű politikai patthelyzetet, de még inkább bénultságot jelez.

A számok mélyére ásva világosan látszik, hogy 

az elégedetlenség motorja a jobboldali, szuverenista tábor. Az FPÖ szavazói körében az új választás követelése nem egyszerű vélemény, hanem elemi erejű igény: 92 százalékuk akarja azonnal meneszteni a jelenlegi kabinetet.

Ez az adat hűen tükrözi azt a frusztrációt, amelyet a nemzeti érzelmű osztrákok éreznek, miután pártjukat – választási győzelme ellenére – politikai karanténba zárták, és kiszorították a kormányzásból.

A kormányoldalon is vannak repedések

A szociáldemokrata SPÖ táborában minden negyedik szavazó (25 százalék) támogatná az előre hozott voksolást, ami rendkívül magas arány egy kormányzó párt esetében. De még a Néppárt (ÖVP) és a Zöldek híveinek körében is csaknem 20 százalékos az elégedetlenség.

A felmérés demográfiai bontása is érdekes társadalmi törésvonalakra világít rá. 

Míg az érettségizettek vagy diplomások többsége (58 százalék) ragaszkodik a status quóhoz, és elutasítja az új választást, addig az alacsonyabb végzettségűek, a kétkezi munkások és a társadalom gerincét adó rétegek fele (50 százalék) változást akar.

Peter Hajek politikai elemző szerint bár matematikailag nincs abszolút többsége az előre hozott választásnak, az a tény, hogy nincs többsége a kormányzás folytatásának sem, rendkívül veszélyes. 

A hangulat ingatag, és bármelyik oldalra billenhet

– összegzett.

Ausztria példája ismét megmutatja, hová vezet, ha a politikai elit figyelmen kívül hagyja a választói akarat jelentős részét, és elvtelen koalíciókkal próbálja megőrizni hatalmát. A Herbert Kickl fémjelezte FPÖ támogatottsága és szavazóinak elszántsága jelzi: a szomszédban a politikai nyomás egyre nő, és ha a bécsi kormány nem változtat drasztikusan az irányon – vagy nem engedi át a teret a valódi népakaratnak –, a robbanás elkerülhetetlen lesz. A 2029-ig szóló kormányzás egyre inkább vágyálomnak tűnik az osztrák kabinet számára.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu