Az EU ricsajba fulladt, aztán csak megszólalt Venezueláról: értelmezze, aki tudja – egyetlen ország maradt ki

Kaja Kallas az Európai Unió arca, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő ismertette a reakciót a Venezuela elleni amerikai támadás ügyében, egy sor más országhoz képest hatalmas késéssel. A közös nyilatkozatból egy tagország kimaradt: Magyarország. A magyar kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján külön reagált: sok sikert kívánt Venezuelának, és úgy vélte: az amerikaiak képesek lesznek arra, hogy az ottani olajat bevonják a kereskedelembe, így a kínálat nőhet, ami alacsonyabb olajárakat eredményezhet.

Az Európai Unió reakciója: Kaja Kallas összefoglalta az összefoglalhatatlant – külön-külön aki csak beszélt, mind mást mondott / Fotó: AFP

Az EU közös nyilatkozata, amelyből Magyarország kimaradt és hétfőn még nem elérhető a hivatalos honlapokon Kaja Kallas szerint „nyugalomra és önmérsékletre” szólított fel „minden szereplőt”.

Az EU emlékeztet arra, hogy minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveit – áll Kallas vasárnap este kibocsátott nyilatkozatában. „Az EU nyugalomra és önmérsékletre szólít fel minden szereplőt az eszkaláció elkerülése érdekében, és egy békés válságrendezés biztosítása céljából.”

A venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása marad az egyetlen előrevezető út ahhoz, hogy Venezuela helyreállítsa a demokráciát és megoldja a jelenlegi válságot

– tette hozzá a közlemény az Euronews beszámolója szerint.

Miközben a „nem nyugati” világ számos hatalma – mint Oroszország, Kína, Irán, Brazília, Mexikó – már szombaton elítélte az amerikai beavatkozást, az USA szövetségesei az EU-hoz hasonlóan óvatosan, erősebb megfogalmazásban semmitmondóan, várakozó álláspontról reagáltak, vagy nem is adtak ki hivatalos nyilatkozatot.

Venezuela megtámadása: az EU közös nyilatkozatot adott ki, de úgy egységes, hogy egyáltalán nem egységes

A nagy késéssel kiadott uniós nyilatkozatot a szokott kakofónia előzte meg.

Az Euronews összefoglalásában:

Pedro Sánchez miniszterelnök – akinek Spanyolországa rosszban van Washingtonnal, mert egyedüliként kimaradt a NATO-tagok által nyáron vállalt védelmikiadás-növelésből – a latin-amerikai országokkal együtt a leghangosabb bírálók közé tartozott, és a szombaton Madurót eltávolító támadást a nemzetközi jog megsértésének nevezte.