Bajnai Gordon sejlik fel a Tisza Párt brüsszeli pénzügyei körül – botrányos háttérrel

A Tisza Párt európai parlamenti (EP) delegációjának uniós forrásait és brüsszeli pénzügyeit – köztük a képviselők asszisztenseinek kifizetését, a bérszámfejtést, valamint az adó- és járulékfizetéseket – a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető vállalkozás, az SZ&Partners Kft. kezeli – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Az SZ&Partners Kft. vállalat személyi és szakmai szálakon keresztül is a volt baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordonhoz kapcsolódik / Fotó: AFP

Az SZ&Partners Kft. a tavaly júniusi uniós választás után vált a Tisza EP-delegáció hivatalos kifizetőhelyévé, ami kulcsfontosságú feladatnak számít a brüsszeli uniós pénzek kezelésében. E feladat ellátása bizalmi jellegű, mivel nem csupán adminisztratív szerepet tölt be, hanem közvetlenül érintett a képviselők munkavállalóinak és ügyintézőinek juttatásaiban is.

A cikk szerint a vállalat háttere politikailag érdekes: az SZ&Partners tulajdonosa és ügyvezetője Nemecz Szilvia, akinek édesapja, Nemecz Tibor, a kilencvenes években meghatározó szereplő volt a hazai pénzügyi és könyvvizsgálói piacon. Nemecz Tibor korábban az Ernst & Young magyarországi vezetője volt, és többek között a ma már botrányos körülmények között felszámolt Hajdú-BÉT könyvvizsgálatát vezető cégben is szerepet vállalt.

A portál külön kitér arra is, hogy Nemecz Tibor a rendszerváltás után nem csupán az Ernst & Young magyarországi tagvállalatában volt vezető, hanem olyan kapcsolatokkal bírt, amelyek a későbbi politikai és üzleti karrierje során is szerepet játszottak – beleértve a Bajnai Gordonhoz fűződő viszonyt. Ez a viszony most közvetve ismét felbukkan, mivel a Tisza Párt uniós pénzügyeinek kezelése olyan személyhez kötődik, aki korábban már a baloldali kormányfő közvetlen gazdasági közelében mozgott.

Az Ellenpont rámutat, hogy Nemecz családja hosszú ideje kötődik a baloldali politikai és gazdasági körökhöz, és a mostani szerepvállalás – vagyis hogy egy ilyen hátterű cég intézi a Tisza Párt EP-delegációjának pénzügyeit – sokak számára furcsa lehet, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt politikai kommunikációjában gyakran kritikusan fogalmaz az „oligarchák” és a korrupció ellen.