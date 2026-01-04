Bajnai Gordon sejlik fel a Tisza Párt brüsszeli pénzügyei körül – botrányos háttérrel
A Tisza Párt európai parlamenti (EP) delegációjának uniós forrásait és brüsszeli pénzügyeit – köztük a képviselők asszisztenseinek kifizetését, a bérszámfejtést, valamint az adó- és járulékfizetéseket – a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető vállalkozás, az SZ&Partners Kft. kezeli – derül ki az Ellenpont cikkéből.
Az SZ&Partners Kft. a tavaly júniusi uniós választás után vált a Tisza EP-delegáció hivatalos kifizetőhelyévé, ami kulcsfontosságú feladatnak számít a brüsszeli uniós pénzek kezelésében. E feladat ellátása bizalmi jellegű, mivel nem csupán adminisztratív szerepet tölt be, hanem közvetlenül érintett a képviselők munkavállalóinak és ügyintézőinek juttatásaiban is.
A cikk szerint a vállalat háttere politikailag érdekes: az SZ&Partners tulajdonosa és ügyvezetője Nemecz Szilvia, akinek édesapja, Nemecz Tibor, a kilencvenes években meghatározó szereplő volt a hazai pénzügyi és könyvvizsgálói piacon. Nemecz Tibor korábban az Ernst & Young magyarországi vezetője volt, és többek között a ma már botrányos körülmények között felszámolt Hajdú-BÉT könyvvizsgálatát vezető cégben is szerepet vállalt.
A portál külön kitér arra is, hogy Nemecz Tibor a rendszerváltás után nem csupán az Ernst & Young magyarországi tagvállalatában volt vezető, hanem olyan kapcsolatokkal bírt, amelyek a későbbi politikai és üzleti karrierje során is szerepet játszottak – beleértve a Bajnai Gordonhoz fűződő viszonyt. Ez a viszony most közvetve ismét felbukkan, mivel a Tisza Párt uniós pénzügyeinek kezelése olyan személyhez kötődik, aki korábban már a baloldali kormányfő közvetlen gazdasági közelében mozgott.
Az Ellenpont rámutat, hogy Nemecz családja hosszú ideje kötődik a baloldali politikai és gazdasági körökhöz, és a mostani szerepvállalás – vagyis hogy egy ilyen hátterű cég intézi a Tisza Párt EP-delegációjának pénzügyeit – sokak számára furcsa lehet, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt politikai kommunikációjában gyakran kritikusan fogalmaz az „oligarchák” és a korrupció ellen.
Az Ellenpont cikke szerint
mindez azt mutatja, hogy a Tisza Párt nem csupán egy új ellenzéki erő, hanem olyan gazdasági és politikai hálózattal is rendelkezik, amelyben a korábbi baloldali kormányok és üzleti körök szereplői ma is aktívan jelen vannak.
Az Ellenpont korábban arra mutatott rá, hogy a Tisza Párt, amelyet 2024 tavaszán Magyar Péter „civil” indulási felületként tolt be az EP-választásra, valójában nem civil érdekeket képviselő szervezetként jött létre, hanem mélyen beágyazott kapcsolatokkal az SZDSZ korábbi gazdasági hátországába alakult meg. A cikk az eredeti pártvezetőket és alapítókat nem független szereplőként, hanem olyan üzleti-politikai hálózat tagjaiként mutatja be, amelyek az SZDSZ-es vonalhoz tartoztak.