Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Balaton
bírság
jég

Hajszálon múlt az élete: a rendőröknek kellett visszaparancsolniuk a jégről a Balaton közepére tartó férfit

Helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök egy 23 éves férfira, aki a mólótól több száz méterre besétált a Balaton még nem kellő vastagságú, mozgó, emiatt életveszélyes jegére.
Andor Attila
2026.01.10, 12:10
Frissítve: 2026.01.10, 12:27

A rendőrség szombaton felhívta a figyelmet arra: csak ránézésre tűnik biztonságosnak a Balaton jege, a veszély a felszín alatt rejlik. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján azt írta: a fonyódi vízirendőrökhöz érkezett bejelentés péntek délután egy férfiról, aki a móló területén a jégre ment, majd elindult a tó közepe felé. Az egyenruhások a partról azonnal visszafordulásra utasították a férfit, aki addigra már több száz métert megtett.

Balaton
A Balaton jegén korcsolyázni is tilos / Fotó: Kardosildistock / Shutterstock

A jégfelület még mozgott, széles repedések, jól látható rianások tűzdelték, így a férfi után indulni még nagyobb veszélyt jelentett volna. 

A férfi végül a rendőrök iránymutatásával biztonságban a partra ért. Az egyenruhások a tiltásnak nyomatékot adva helyszíni bírságban részesítették – áll a közleményben.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei mindenkit óva intettek az „életveszélyes mutatványtól”. A gyakorlati tapasztalatok szerint az állóvizek jege csak akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri a 10 centimétert, és egyben „acélos”, jó minőségű is a szerkezete. Rálépni csak akkor szabad, ha nem olvad, nem mozog. Kikötők és veszteglőhelyek területén a jégre lépni mindenkor tilos és életveszélyes, mert ez a vízmélység esélyt sem ad, ha beszakad valaki alatt – emelték ki.

A Balaton jegén tartózkodni jelenleg még tilos, hiszen sehol sem alakult ki megfelelő vastagságú, és erősségű jégréteg – figyelmeztettek.

A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri: figyeljünk egymásra az extrém hidegben.  Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett: 

az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni. 

Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

Öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban, több településen pénteken a hulladékszállítás is akadozott – közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.

Időjárás

Időjárás
919 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu