bánya
Csobánka
Vitályos Eszter

Újra akarják nyitni a bezárt óriásbányát Magyarországon, fellázadt a lakosság: most döntést hozott a hatóság - ez még nem a vége

2026.01.28, 06:31

Lakossági tiltakozást váltott ki Csobánkán tavaly augusztusban, hogy a Szűcs-Fuvar Bt. egy korábban felhagyott dolomitbánya újranyitására kért engedélyt. A cég az ásványi anyag kitermelése után inert hulladékkal kívánta feltölteni a bányagödröt. 

 

A Pest vármegyei kormányhivatal januárban úgy határozott, hogy a tevékenységre nem adható ki környezetvédelmi engedély – írta meg az Átlátszó.

Az indoklás szerint a bányaművelés jelentős zavaró hatással járna a Natura 2000 területekre, veszélyeztetné a védett madárfajok élőhelyeit, és a karsztos kőzet is elszennyeződhet a feltöltés során.   

A Piliscsabai Szűcs-Fuvar Bt. a 2016 óta használaton kívüli, 1,6 hektáros bányát szerette volna újra üzembe helyezni. A terv két lépcsőből állt: a maradék ásványi anyag kitermelése, ezt követően 10 évig tartó feltöltés építési hulladékkal (inert anyaggal).

A terület nem csupán egy elhagyott bánya, hanem a Natura 2000 hálózat és a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének része. Bár a beruházó által készített eredeti hatástanulmány azt állította, hogy a tevékenység nem károsítja az élővilágot, a vizsgálatok során kiderült: a bányafalon fokozottan védett uhu költését dokumentálták, és gyurgyalagok fészkelőhelyeit is azonosították. 

A hatóság megállapította, hogy a karsztos kőzetek (dolomit) miatt nem garantálható, hogy a betöltött hulladék nem szennyezi el a föld alatti vízkészleteket.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) szerint a törmelékkel való feltöltés nem tekinthető természetes tájrendezésnek; a valódi rehabilitáció a sziklafalak megőrzése lenne.

Összesen 8 civil szervezet, 2 önkormányzat és több tucat lakos nyújtott be kifogást. A térség fideszes képviselője, Vitályos Eszter is élesen bírálta a terveket.

A kormányhivatal 13 alkalommal kért hiánypótlást, mire megszületett a végső elutasító határozat. 

A kormányhivatal indoklása szerint a bányászat és a hulladéklerakás maradandó kárt okozott volna a védett területeken, és a tevékenység zavaró hatása összeegyeztethetetlen a természetvédelmi célokkal.

Bár a döntés elsőfokon megszületett, a jogszabályok értelmében az érintettek még fellebbezhetnek a határozat ellen.

