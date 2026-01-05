Kettészakadt a föld az ezerfős településen: életveszélyes kráter jött létre, a bányát okolják – senki se tudja, hogy történt

Bányaszakadás történt hétfő reggel a Nógrád vármegyei Vizslás külterületén, amire a település polgármestere hívta fel a lakosság figyelmét. A vízmű mögötti területen egy 5-8 méter átmérőjű és hasonló szélességű kráter keletkezett, amely a korábbi bányaművelés következménye lehet – közölte a település vezetése.

Életveszélyes kráter jelent meg egy nógrádi településen: bányaszakadás miatt zárták le a külterületet / Fotó: Sándor József, Vizslás polgármestere

Sándor József polgármester elmondta, hogy a beszakadás az újlaki településrész és a falu határán történt, egy nehezen megközelíthető területen. A helyszínről készült fotókon jól látható, hogy a föld szó szerint megnyílt, és egy mély, szabálytalan falú gödör alakult ki ott, ahol korábban semmilyen felszíni jel nem utalt veszélyre.

A balesetveszély miatt az érintett részt az önkormányzat azonnal elkerítette kordonszalaggal.

A polgármester külön is nyomatékosan kérte a lakosokat és az arra közlekedőket, hogy senki ne közelítse meg a területet, mivel további omlás sem zárható ki. A kráter mérete és a talaj állapota alapján akár kisebb elmozdulás is súlyos sérüléseket okozhat.

Fotó: Sándor József, Vizslás polgármestere

A vizslási önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek vizsgálják a beszakadás pontos okát és azt, hogy fennáll-e további veszély. A következő lépés a terület geológiai felmérése lehet, amely eldönti, szükség van-e hosszabb távú beavatkozásra vagy további biztonsági intézkedésekre a környéken.