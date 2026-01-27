Totális fordulat: a szemünk láttára jön létre új szövetség Európa és Kína között, Amerika a közös ellenség – nincs többé nyugati világrend

Hszi Csin-ping kínai elnök új kereskedelmi és politikai partnerséget kínált Európának, miközben nyíltan a Trump vezette Béketanács alternatívájaként pozicionálja Pekinget. A lépés egyértelműen az Egyesült Államok és Európa közötti növekvő feszültségekre épít.

Hszi Csin-ping szerint Kína és Európa „partnerek, nem ellenfelek”, és Peking kész mélyíteni az eurázsiai szövetséget, szembeállítva a Béketanáccsal / Fotó: Andy Liu / Shutterstock

Hszi Csin‑ping kínai elnök látványos diplomáciai offenzívát indított Európa irányába, amelyet sokan a Donald Trump által megalapított Béketanáccsal szembeni politikai lépésként értelmeznek.

Peking új kereskedelmi lehetőségeket ajánl, miközben hangsúlyozza elkötelezettségét az ENSZ-központú nemzetközi rend mellett.

Ez éles kontrasztban áll azzal a testülettel, amelyet az amerikai elnök az ENSZ alternatívájaként hozott létre.

A kínai elnök kedden Petteri Orpo finn miniszterelnökkel találkozott Pekingben, ahol kijelentette: Kína és Európa „partnerek, nem ellenfelek”. Hszi nyílt meghívást intézett a finn vállalatokhoz is, arra buzdítva őket, hogy „ússzanak a kínai piac hatalmas óceánjában”.

A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint Hszi azt is hangsúlyozta, hogy Kína kész Finnországgal együtt „fenntartani a nemzetközi rendszert az ENSZ központi szerepével”, és felszólította a nagyhatalmakat a jogállamiság, az együttműködés és az integritás tiszteletben tartására.

Alig alakult meg a Béketanács, máris gyülekeznek az ellenségei

A találkozó nem elszigetelt esemény: kedden Sir Keir Starmer brit miniszterelnök is Pekingbe érkezett négynapos látogatásra egy 50 vállalatot és intézményt képviselő delegáció élén. Őt megelőzően Mark Carney kanadai kormányfő is Kínában járt.

Peking egyértelműen igyekszik magát felelős globális szereplőként és megbízható kereskedelmi partnerként bemutatni, miközben az Egyesült Államok külpolitikáját egyre agresszívebbnek és kiszámíthatatlanabbnak állítja be.

Mindeközben a brit–kínai kapcsolatok súlyos ellentmondásokkal terheltek. A Telegraph értesülései szerint kínai kémek feltörték a Downing Street telefonjait, ami újabb figyelmeztetéseket váltott ki a Kínától való túlzott brit függés miatt.

Ennek ellenére a brit kormány a múlt héten jóváhagyta egy új, nagy méretű kínai „szupernagykövetség” építését Londonban, félretéve azokat az aggodalmakat, hogy az épületet London adatkábeleinek megfigyelésére is használhatják.

A kínai állami média közben nyíltan bírálja az Egyesült Államokat. A China Daily vezércikke szerint „Amerika első” politikájában az európai szövetség értelmetlen, különösen a vámfenyegetések és a Grönland körüli vita fényében. A lap szerint mindez figyelmeztetés Európa számára, hogy erősítse stratégiai autonómiáját és diverzifikálja érdekeit.