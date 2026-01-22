Deviza
Történelmi pillanat: létrejött az új világszövetség, Magyarország alapító tag – aláírták Davosban a szerződést

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor. Magyarország is alapító tagja lett a Donald Trump által életre hívott Béketanácsnak.
VG
2026.01.22, 12:20
Frissítve: 2026.01.22, 12:34

„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – jelentette be csütörtök délben Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök Béketanács, Davos
Magyarország a Béketanács alapító tagja lett / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz-ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.

Davosban alakult meg a Béketanács

A Béketanács az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kezdeményezésére jött létre. A CNN tudósítása szerint az aláírási ceremóniáján kevesebb mint 20 ország képviselői vettek részt, és csak néhányan Washington európai szövetségesei közül.

A davosi színpadon képviselt nemzetek döntő többsége a Közel-Keletről és Dél-Amerikából származott, a résztvevők között voltak Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína és Paraguay vezetői. Magyarország vezetője, Orbán Viktor is ott volt a Trump mellett a színpadon megjelenő vezetők között.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy ma itt vannak” – mondta Trump, utalva arra, hogy „a legtöbb esetben nagyon népszerű vezetők, néhány esetben kevésbé népszerűek”.

A résztvevők összlétszáma kevesebb, mint a 35 fő, amelyet egy magas rangú kormányzati tisztviselő a héten korábban jósolt a riportereknek. És nem tartalmazott egyetlen nyugat-európai országot sem, amelyek közül néhány aggodalmát fejezte ki egy olyan békét célzó testület létrehozásának ötletével kapcsolatban, amelybe olyan ellenségek is beletartozhatnak, mint Oroszország, amely jelenleg háborúban áll egyik szövetségesükkel.

