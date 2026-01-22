Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – „Ezek kemény fickók!”

A davosi színpadon, az aláíráson jelen lévő nemzetek többsége közel-keleti és dél-amerikai volt, a résztvevők között voltak Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína és Paraguay vezetői is. „Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, valamint garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.

Béketanács: fotógalérián az új világrend születése Davosban / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„Megtiszteltetés számunkra, hogy ma itt vannak” – mondta a jelenlévőknek Donald Trump.

A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

A Béketanács alapító okiratának aláírásán az Indonéz Köztársaság elnöke, Prabowo Subianto és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett: Donald Trump megjegyezte: „Ez két kemény fickó!”