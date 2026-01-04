Putyin egy nappal Venezuela után máris odavágott az amerikaiaknak, mi lesz így a béketárgyalásokkal?
Oroszország követeli az ukrajnai amerikai katonai biológiai tevékenységekkel kapcsolatos kérdések megoldását – nyilatkozta Oleg Posztnyikov, a Külügyminisztérium Fegyverzet-ellenőrzési és Elterjedésének Megakadályozásáért Felelős Osztályának igazgatója a RIA Novosztyinak. Szerinte Moszkva továbbra sem kapott megfelelő választ, pedig a probléma aktuális és megoldást igényel.
Továbbra is kitartóan nyomást gyakorolunk az amerikai és az ukrán félre a jelenlegi kedvezőtlen helyzet megoldása érdekében, hogy megszüntessük azt a súlyosan irritáló tényezőt, amely aláássa Oroszország szerint a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet rendszerét és a globális biológiai biztonságot
– hangsúlyozta a diplomata.
Az ügy előzménye, hogy októberben Vlagyimir Tarabrin, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet megbízott állandó orosz képviselője arról beszélt, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja a mérgező vegyi anyagokat tömegesen előállítani képes laboratóriumhálózatát. Maria Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pedig megjegyezte, hogy az amerikai szakértői közösséget érdeklik az ellenőrizetlen katonai biológiai tevékenységek, és az Egyesült Államok nem reagált egyértelműen a jelentésekre és a vizsgálatokra.
Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány héttel Ukrajna teljes lerohanása után arról beszélt, hogy „több tucat laboratóriumból álló hálózat is működött Ukrajnában, ahol katonai és biológiai programokat, többek között koronavírus, lépfene, kolera, afrikai sertéspestis és más halálos betegségek mintáival végzett kísérleteket végeztek a Pentagon irányításával és pénzügyi támogatásával”.
Két évvel később, 2024 májusában pedig Igor Kirillov altábornagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegy- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka beszélt arról, hogy Ukrajna a mérgező anyagok alkalmazásának kiterjesztését tervezi a különleges hadművelet zónájában, mivel „Ukrajna nyilvánvalóan túlzott mennyiségben igényelte ellenszerek, gázálarcok és egyéb személyi védőfelszerelés szállítását”. A katonatiszt azt állította, hogy megerősítést nyertek olyan esetek is, amikor az ukrán fegyveres erők más vegyi anyagokat tartalmazó lőszereket és gránátokat vetettek be.
A védelmi képességek erősítését azonban alátámasztotta, hogy az oroszok már 2023-ban bevetettek az ukrán honvédők ellen biológiai fegyvert. Legalábbis az ukránok azt állították, hogy Szvativszk és Bahmut közelében is vegyi fegyvert használt az ellenség. A védekezőelemek később is jól jöttek az ukránoknak, ugyanis 2025 júliusában az orosz hadsereg olyan vegyi fegyvert vetett be a fronton, amelynek hatására az ukrán katonák tömegesen fulladtak meg.
Az, hogy Oroszország újból előhozta az állítólagos ukrán laboratóriumok ügyét, beárnyékolja az orosz–ukrán háború mihamarabbi lezárását.
Közeleg a béke az orosz–ukrán fronton
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök december végén találkoztak, hogy egyeztessenek az ukrajnai háború lezárásáról. A csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump állította, hogy a békemegállapodás közel van Ukrajnának, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés” fennmarad.
A következő hetekben az amerikai és ukrán delegációk tovább tárgyalnak, hogy véglegesítsék a megállapodást. Donald Trump arról is beszélt, hogy a Donbász régió egyike a fennmaradó kérdéseknek.
A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozóra reagálva a Kreml közölte, hogy egyetértenek az amerikai elnökkel, a háború lezárása közelebb van, mint valaha. Moszkva úgy látja, a tárgyalások a végső szakaszba léptek, de a részletek nyilvánosságra hozatalát továbbra sem tartják célszerűnek, több pontban pedig még mindig nem sikerült megegyezniük Ukrajnával és a Nyugattal.
Miközben az ukrajnai háború lezárásán munkálkodnak, más téren összerúghatja a port Oroszország és az Egyesült Államok
Szombatra virradóra az Egyesült Államok légi támadást intézett Caracas és más venezuelai célpontok ellen, majd meglepetésre azt is közölte, hogy elfogták és „kiröpítették” Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. Maduro drogvádak miatt életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, ha bíróság elé állítják az USA-ban.
Az orosz külügyminisztérium határozottan elítélte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadását.
„Ma reggel az Egyesült Államok fegyveres agressziót követett el Venezuela ellen. Ez mélységesen aggasztó és elítélendő” – idézi a minisztérium Telegram-csatornáján közzétett közleményt az orosz Interfax. Mintha az Ukrajna három évvel ezelőtti orosz megtámadásáról szóló európai és amerikai reakciókat olvasnánk.
Az ilyen lépések igazolására felhozott indokok megalapozatlanok. Az ideológiai ellenségesség felülkerekedett az üzletszerű pragmatizmuson, valamint a bizalmon és kiszámíthatóságon alapuló kapcsolatok kiépítésének szándékán – folytatta az orosz tárca közleménye.
„A jelenlegi helyzetben mindenekelőtt a további eszkaláció megakadályozása a kulcsfontosságú, és arra kell összpontosítani, hogy párbeszéd útján találjunk kiutat” – vélik. Latin-Amerikának annak a békezónának kell maradnia, amelynek 2014-ben nyilvánította magát, Venezuelának pedig garantálni kell a jogot, hogy külső – különösen katonai – romboló beavatkozás nélkül maga határozza meg sorsát – ez az orosz vélemény.
„Megerősítjük szolidaritásunkat a venezuelai néppel, valamint támogatásunkat a bolivári vezetés iránt, amely az ország nemzeti érdekeinek és szuverenitásának védelmét tűzte ki célul – tette egyértelművé a külügyminisztérium, és hozzátették: – Támogatjuk a venezuelai hatóságok és a latin-amerikai országok vezetőinek nyilatkozatát az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívásáról.”