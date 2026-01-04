Oroszország követeli az ukrajnai amerikai katonai biológiai tevékenységekkel kapcsolatos kérdések megoldását – nyilatkozta Oleg Posztnyikov, a Külügyminisztérium Fegyverzet-ellenőrzési és Elterjedésének Megakadályozásáért Felelős Osztályának igazgatója a RIA Novosztyinak. Szerinte Moszkva továbbra sem kapott megfelelő választ, pedig a probléma aktuális és megoldást igényel.

Újabb feszültségforrások nyílhatnak az orosz–ukrán háború lezárására irányuló béketárgyalásokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Továbbra is kitartóan nyomást gyakorolunk az amerikai és az ukrán félre a jelenlegi kedvezőtlen helyzet megoldása érdekében, hogy megszüntessük azt a súlyosan irritáló tényezőt, amely aláássa Oroszország szerint a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet rendszerét és a globális biológiai biztonságot

– hangsúlyozta a diplomata.

Az ügy előzménye, hogy októberben Vlagyimir Tarabrin, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet megbízott állandó orosz képviselője arról beszélt, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja a mérgező vegyi anyagokat tömegesen előállítani képes laboratóriumhálózatát. Maria Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pedig megjegyezte, hogy az amerikai szakértői közösséget érdeklik az ellenőrizetlen katonai biológiai tevékenységek, és az Egyesült Államok nem reagált egyértelműen a jelentésekre és a vizsgálatokra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány héttel Ukrajna teljes lerohanása után arról beszélt, hogy „több tucat laboratóriumból álló hálózat is működött Ukrajnában, ahol katonai és biológiai programokat, többek között koronavírus, lépfene, kolera, afrikai sertéspestis és más halálos betegségek mintáival végzett kísérleteket végeztek a Pentagon irányításával és pénzügyi támogatásával”.

Két évvel később, 2024 májusában pedig Igor Kirillov altábornagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegy- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka beszélt arról, hogy Ukrajna a mérgező anyagok alkalmazásának kiterjesztését tervezi a különleges hadművelet zónájában, mivel „Ukrajna nyilvánvalóan túlzott mennyiségben igényelte ellenszerek, gázálarcok és egyéb személyi védőfelszerelés szállítását”. A katonatiszt azt állította, hogy megerősítést nyertek olyan esetek is, amikor az ukrán fegyveres erők más vegyi anyagokat tartalmazó lőszereket és gránátokat vetettek be.